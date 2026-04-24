前澤友作氏から受けた“優勝ミッション”達成へ 香妻陣一朗が『63』で大前進「勝ちに行きます」
＜前澤杯 2日目◇24日◇MZ GOLF CLUB（千葉県）◇6652ヤード・パー72＞ツアー通算3勝の31歳・香妻陣一朗がリーダーボードを駆け上がった。21位から迎えたこの日、10バーディ・1ボギーの「63」をマーク。トータル13アンダーで首位タイに浮上した。
【写真】前澤友作氏のスーパーカーに騒然 選手たちもテンション爆上がり
要因はショットだ。「タップインバーディもいくつかあった」と振り返るように、次々とチャンスを重ねた。「ショットがすごくよくて、パッティングもいいのが入っていた。全体的に悪いところがなかった」と手ごたえをにじませた。この日は風速3メートル。木々に囲まれたコースは風が回りやすく、読みは難しい。「（風の読みは）本当に難しくて、いくつか間違ったことがあったんすけど、最低限のミスでおさえられた」と振り返る。その背景にあるのが、今大会特有のプロアマだ。10日間にわたって行われるなかで、香妻は最多の8ラウンドを実施。プロアマの日は、この日よりも強い風が吹いた日もあった。「強風の中でプロアマをやっていて、風には抵抗なくできた。お客様と楽しみながらコースチェックも行った。8回も回ればやっぱりいろんなことがわかってきます」とアドバンテージになっている。会場のMZ GOLF CLUBは、前澤友作氏が所有するプライベートコース。香妻のキャップには“MZ”のロゴが入っている。「（前澤氏には）お世話になっています。可愛がっていただいています。プライベートでも仲良くさせていただいていますし、ゴルフもここ（MZ GOLF CLUB）に呼んでいただいて一緒に、2人でラウンドしたこともあります」と深い親交を明かす。前澤氏が社長を務めていた株式会社ZOZOが冠スポンサーだった、2019年の第1回「ZOZOチャンピオンシップ」で香妻は大会アンバサダーとして主催者推薦で出場し、そこからの交流だ。だからこそ、今大会への思いは強い。「1番気合いは入れていて、前澤さんにも『勝て』と言われているので、勝つしかない。勝ちに行きます」と力強く意気込んだ。2024年「Sansan KBCオーガスタ」以来となるツアー4勝目へ。受けた“優勝ミッション”を果たすため、さらにスコアを伸ばして最終日に挑みたい。（文・高木彩音）
<ゴルフ情報ALBA.Net>
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