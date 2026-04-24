『news every.』の「ミダシ」が気になるニュース。「『夫といるのが嫌に』娘殺害か」についてお伝えします。

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福岡県嘉麻市の母子生活支援施設で先月、長女の二彩ちゃん（4）の首を絞めるなどし殺害したとして、母親の水沼南帆子容疑者（30）が逮捕された事件。逮捕前の任意の調べでは、二女の三華ちゃん（3）の殺害もほのめかしています。

入居者以外の立ち入りが禁止されていた施設。しかし、水沼容疑者はここで、姉妹の実の父親で過去に暴力をふるわれた内縁の夫と、幼い娘2人の4人で3年にわたり生活していました。

月に1回の職員による部屋の立ち入り点検の際には、内縁の夫を押し入れの中などにかくまったとみられています。

捜査関係者によりますと、水沼容疑者は逮捕前の任意の調べに対して、「事件の前、内縁の夫から叱責された」などと話し…。

水沼南帆子容疑者（30）

「交際以来、初めて『嫌い』と言われ、死のうと思った」

水沼容疑者は事件当時、自ら首に切り傷をつけたとみられています。さらに、「夫と一緒にいるのが嫌になった」という趣旨の供述もしていることが新たに分かりました。

警察は、内縁の夫は姉妹の殺害には関与していないものの、同居が水沼容疑者の動機に影響を与えたとみて慎重に調べています。