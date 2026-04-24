渡辺美奈代、彩り鮮やかな作り置きメニュー2品公開「真似します」「栄養満点」の声
【モデルプレス＝2026/04/24】元おニャン子クラブでタレントの渡辺美奈代が4月23日、自身のInstagramを更新。作り置きを披露し、注目を集めている。
【写真】56歳元おニャン子「彩りが鮮やか」作り置きのキャベツのナムル＆紫キャベツと枝豆和え
渡辺は「作り置き」「＃キャベツのナムル」「＃紫キャベツと枝豆和え」とつづり、写真を投稿。胡麻をふったナムルと、紫と緑のコントラストが美しい紫キャベツと枝豆の和え物はそれぞれガラスの器に盛られており、彩り豊かな作り置き料理となっている。
この投稿には「真似します」「彩りが鮮やかですね」「栄養満点」「美味しそう」「レシピ知りたい」などとコメントが寄せられている。
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【写真】56歳元おニャン子「彩りが鮮やか」作り置きのキャベツのナムル＆紫キャベツと枝豆和え
◆渡辺美奈代、作り置きメニュー公開
渡辺は「作り置き」「＃キャベツのナムル」「＃紫キャベツと枝豆和え」とつづり、写真を投稿。胡麻をふったナムルと、紫と緑のコントラストが美しい紫キャベツと枝豆の和え物はそれぞれガラスの器に盛られており、彩り豊かな作り置き料理となっている。
◆渡辺美奈代の投稿に反響
この投稿には「真似します」「彩りが鮮やかですね」「栄養満点」「美味しそう」「レシピ知りたい」などとコメントが寄せられている。
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