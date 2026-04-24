1児の母・田中れいな、バラエティに富んだ作り置き赤ちゃんごはん公開「たくさんのメニュー尊敬する」「大量ですごい」と反響
【モデルプレス＝2026/04/24】元モーニング娘。の田中れいなが4月23日、自身のInstagramを更新。作り置きご飯を公開し、話題となっている。
【写真】1児の母・36歳元モー娘。「たくさんのメニュー尊敬する」ハンバーグ・チヂミ・かぼちゃなど大量作り置き赤ちゃんごはん
田中は「ごはんのまとめ」「＃赤ちゃんごはん」とつづり、子供のための作り置き料理の写真を投稿。「やっぱりいつも同じようなの作ってしまう そして自分が嫌いやけん魚料理のときの味見がすごく嫌です…が、こどもには食べてほしいので頑張っております」と苦労していることも記し、ハンバーグやチヂミ、しゅうまい、鮭と野菜のちゃんちゃん焼き、野菜オムレツ、かぼちゃの煮物、などバラエティに富んだ、様々な食材を使った子供用の手料理を披露している。
この投稿には「作るだけで十分すごい」「素敵なママ」「料理のレシピ知りたい」「たくさんのメニュー尊敬する」「愛情満点」「大量ですごい」などと反響が寄せられている。
田中は2024年7月15日、自身のSNSを通じ、結婚と第1子の妊娠を発表。同年11月18日に出産したことを報告した。（modelpress編集部）
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【写真】1児の母・36歳元モー娘。「たくさんのメニュー尊敬する」ハンバーグ・チヂミ・かぼちゃなど大量作り置き赤ちゃんごはん
◆田中れいな、子供用の作り置きご飯を公開
田中は「ごはんのまとめ」「＃赤ちゃんごはん」とつづり、子供のための作り置き料理の写真を投稿。「やっぱりいつも同じようなの作ってしまう そして自分が嫌いやけん魚料理のときの味見がすごく嫌です…が、こどもには食べてほしいので頑張っております」と苦労していることも記し、ハンバーグやチヂミ、しゅうまい、鮭と野菜のちゃんちゃん焼き、野菜オムレツ、かぼちゃの煮物、などバラエティに富んだ、様々な食材を使った子供用の手料理を披露している。
◆田中れいなの投稿に反響
この投稿には「作るだけで十分すごい」「素敵なママ」「料理のレシピ知りたい」「たくさんのメニュー尊敬する」「愛情満点」「大量ですごい」などと反響が寄せられている。
田中は2024年7月15日、自身のSNSを通じ、結婚と第1子の妊娠を発表。同年11月18日に出産したことを報告した。（modelpress編集部）
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