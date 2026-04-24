未婚を貫いていることで知られるタレント森口博子（57）が結婚について「正直、面倒くさいっていうのが今の正直な感想」などとし、注目されている。

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先輩歌手でもある小林幸子（72）のYouTubeチャンネルにゲスト出演した際のコメントで、「どなたか本当に良い方がいたら」と結婚願望も残しつつ、こう言ったのだ。

「ぶっちゃけですね、誰か出てきたとするじゃないですか。でももう、こんなに自分のペースが出来上がってしまっていて、相手に『え、こういう生活スタイルなの？』って思われないかなとか、相手の出来上がったスタイルを私も受け入れられるかとか、なんかもう大人になりすぎちゃって……」

そして「面倒くさい」に続くのだが、これは決して悲観的になっているというわけじゃないらしい。

「元アイドルで今も若々しい美魔女ですし、過去に3回以上プロポーズを受けたことも明らかにしているので、今もモテていると思いますが」と、森口を知るスポーツ紙芸能デスクはこう言う。

「それより何より、結婚によってすでに築き上げた生活スタイルを崩されることを危惧し、そのリスクを取りたくないのでしょう。森口さんは潔癖症で、タオルもコップも寝具などの共有も避け、外出先のトイレでは便座に直接座れず、お尻を浮かせた状態で用を足すほどですし、他人の履いたスリッパも履けず、いつも自分専用のを持ち歩き、健康診断ではピンクの検査着まで持参するタイプ。さらに、朝起きて黒豆エキスを1杯飲むことから始め、20分のストレッチなどのルーティンで健康を管理し、気持ち良く毎日を過ごすことを心がけている。東京都内の高級住宅地でお母さんと同居し、休日は映画鑑賞や一緒に料理を楽しむなど穏やかに過ごしつつ、ひとり時間を大切にしているので、これから結婚し、共同生活を送る必要もなく、求めてもいないのだと思いますよ」

■やがて女性の3人にひとりが生涯未婚となるニッポン社会の行く末

日本の生涯未婚率は年々高まり、国立社会保障・人口問題研究所の統計によると、2020年時点で男性の約3人に1人（28.25％）、女性の約5人に1人（17.81％）が生涯独身を貫いている。女性は2040年までに20％超、2050年には27.1％と、3人に1人に近づく見込みも伝えられている。芸能界でも、森口のほか大久保佳代子（54）、いとうあさこ（55）ら、未婚の女性タレントは少なくない。

「社会進出や経済的自立が背景として、報じられていますが、それだけでもないでしょう。大久保さんは2025年6月放送の日テレ系『上田と女が吠える夜』で『体の鳴り物を我慢して誰かと住むのは嫌』と語り、おならやゲップ、くしゃみを挙げていましたが、要するに、番組が『選択的おひとり様』としていた通り、ひとり暮らしに自由と楽しさを感じているのでしょう。ダメ男中心の交際歴もネタにしていますし、過去の経験もあって、独身族に行き着いたのだと思いますよ。いとうあさこさんも過去に10年間の長期交際があり、結婚話にもなったものの、芸人としてのキャリアを優先したそうです。相手の浮気や借金肩代わりをネタにしたりしていますが、もう、そういうものに振り回されるよりも『凪（なぎ）』の状態で独身を謳歌したいのだそうです」（同）

それぞれに、独身を貫く納得の事情、理由があるようだ。

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