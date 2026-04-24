■これまでのあらすじ

鋭斗から逃げた絵美を説得するように言われた父。定年後の生活に揺さぶりをかけるようなことを言われるが、絵美の変化に気づいていた母は「もう終わりにしましょう」と夫を諭す。そしてふたりは絵美のもとへ…。



「いまさら、どうして……？」--両親が謝りに来たけど、突然のことで受け止めきれない。「本当にいまさらだ。俺がお前の人生を勝手に決めてしまった。でも今度こそ、お前が選ぶ道を支えたい」と震える父。気持ちを聞かせてと泣く母、ふたりとも年老いている。許せないけど、複雑な気持ちになった。

とにかく、私はあの生活には戻りたくない。戻らない。それが目的。でも真人の将来のことを考えると、きっちり決着はつけないといけない。弟の智也にも立会いを頼んで夫・鋭斗と「離婚のための話し合い」をすることにした。「私は戻らない。離婚したい」と告げ、父も「解放してください」頭を下げてくれた。でも、夫は「…解放？」と、私たちが何を言っているのか本当にわからない様子で、穏やかに微笑んでいてー…。イラスト:まりお(ウーマンエキサイト編集部)