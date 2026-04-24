ニューストップ > ライフスタイルニュース > 「何これ…買った覚えないけど!?」小学生息子のウソが発覚…お金の出… 「何これ…買った覚えないけど!?」小学生息子のウソが発覚…お金の出所を追ったら衝撃の事実が待っていた 「何これ…買った覚えないけど!?」小学生息子のウソが発覚…お金の出所を追ったら衝撃の事実が待っていた 2026年4月24日 17時30分 ウーマンエキサイト リンクをコピーする みんなの感想は？ まさか自分の子どもが知らないところで散財していたなんて…！「おじいちゃんにもらった」という息子の言い訳も、あっという間にバレてしまい…。ここから親子のお金をめぐるやりとりは、思わぬ方向へと転がっていくようです。>>【まんが】小学生息子のお金問題(ウーマンエキサイト編集部) リンクをコピーする みんなの感想は？ 外部サイト 【まんが】小学生息子のお金問題 子どものために仕事も辞めた。だけどわが子が受け入れられない…私は母親なのに＜変わってしまった友人 7話＞【ため息がこぼれる日には】 「もうバレちゃったし」軽すぎる謝罪に凍りつく…夫の異常な開き直りがヤバい【裏切りには代償を Vol.23】