桑田佳祐、ニューシングル「人誑し / ひとたらし」収録曲発表！新曲タイトルは「南谷ミュージック・シティー」

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桑田佳祐が6月24日にリリースするシングル「人誑し / ひとたらし」より、収録曲が発表された。TVアニメ『あかね噺』W主題歌に加えて、新曲「南谷ミュージック・シティー」が収録される。

■楽曲の詳細は後日発表

1曲目に収録される表題曲「人誑し / ひとたらし」は、現在放送中のTVアニメ『あかね噺』のオープニング主題歌。『あかね噺』は、『週刊少年ジャンプ』にて連載中の本格落語漫画を原作とするアニメで、落語好きでも知られる桑田佳祐に制作陣から熱烈オファーしたことで今回のタッグが実現した。

2曲目には、TVアニメ『あかね噺』のエンディング主題歌「AKANE On My Mind～饅頭こわい」の収録が決定。そして3曲目には、新曲「南谷ミュージック・シティー」が収録される。楽曲の詳細は後日発表となる。

■リリース情報

2026.04.03 ON SALE

DIGITAL SINGLE「人誑し / ひとたらし」

2026.06.24 ON SALE

SINGLE「人誑し / ひとたらし」

2026.07.08 ON SALE

ANALOG「人誑し / ひとたらし」

■関連リンク

桑田佳祐 NEW 70’s 特設ページ

https://southernallstars.jp/feature/kuwata2026?detail=specialcode

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