桑田佳祐、ニューシングル「人誑し / ひとたらし」収録曲発表！新曲タイトルは「南谷ミュージック・シティー」
桑田佳祐が6月24日にリリースするシングル「人誑し / ひとたらし」より、収録曲が発表された。TVアニメ『あかね噺』W主題歌に加えて、新曲「南谷ミュージック・シティー」が収録される。
■楽曲の詳細は後日発表
1曲目に収録される表題曲「人誑し / ひとたらし」は、現在放送中のTVアニメ『あかね噺』のオープニング主題歌。『あかね噺』は、『週刊少年ジャンプ』にて連載中の本格落語漫画を原作とするアニメで、落語好きでも知られる桑田佳祐に制作陣から熱烈オファーしたことで今回のタッグが実現した。
2曲目には、TVアニメ『あかね噺』のエンディング主題歌「AKANE On My Mind～饅頭こわい」の収録が決定。そして3曲目には、新曲「南谷ミュージック・シティー」が収録される。楽曲の詳細は後日発表となる。
■リリース情報
2026.04.03 ON SALE
DIGITAL SINGLE「人誑し / ひとたらし」
2026.06.24 ON SALE
SINGLE「人誑し / ひとたらし」
2026.07.08 ON SALE
ANALOG「人誑し / ひとたらし」
■関連リンク
桑田佳祐 NEW 70’s 特設ページ
https://southernallstars.jp/feature/kuwata2026?detail=specialcode
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