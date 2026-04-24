ゴスペラーズ、新作EP『UNIVER5OUL』ジャケットデザイン＆新アーティストビジュアル公開

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ゴスペラーズが、6月24日にリリースするEP『UNIVER5OUL』（読み：ユニバーソウル）のジャケットデザインと新アーティストビジュアルを公開した。

■世代や国境、ファンの垣根を越える“Borderless”な世界観を体現

今回公開されたEP『UNIVER5OUL』のジャケットデザインおよびアーティストビジュアルは、鮮やかなカラーリングと立体的な背景が映え、メンバーそれぞれの個性が融合したボーカルグループとしての彩りをより印象的に表現。

洗練されたスタイリングとともに、本作のコンセプトでもある世代や国境、ファンの垣根を越える“Borderless”な世界観を体現し、ゴスペラーズのあらたな魅力を象徴するビジュアルに仕上がっている。

EP収録楽曲や特典映像の詳細は順次発表予定。続報に期待しよう。

8月から12月にかけて全35公演を行う全国ライブツアー『ゴスペラーズ坂ツアー2026 “UNIVER5OUL”』の開催も決定。

■リリース情報

2026.06.24 ON SALE

EP『UNIVER5OUL』

■関連リンク

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https://www.gospellers.tv/