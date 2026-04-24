「日経225ミニ」手口情報（24日日中） ABNクリアリン証券取引高トップ、5月限5947枚
日本取引所が公表した先物手口情報によると、4月24日の日経225ミニ期近（2026年5月限）の日中取引（立会内・J-NETの合算）で、取引高トップはＡＢＮクリアリン証券の5947枚だった。
◯2026年5月限（特別清算日：5月15日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 5947( 5947)
ソシエテジェネラル証券 6111( 4611)
バークレイズ証券 4055( 4055)
SBI証券 4337( 1359)
楽天証券 2533( 847)
マネックス証券 328( 328)
フィリップ証券 234( 234)
三菱UFJeスマート 393( 181)
松井証券 181( 181)
インタラクティブ証券 119( 119)
JPモルガン証券 102( 102)
日産証券 49( 49)
ドイツ証券 1014( 14)
岩井コスモ証券 1( 1)
シティグループ証券 500( 0)
◯2026年6月限（特別清算日：6月12日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 161468( 161468)
ソシエテジェネラル証券 111806( 111806)
バークレイズ証券 53237( 53237)
SBI証券 55868( 26748)
松井証券 20048( 20048)
楽天証券 44034( 19372)
日産証券 14297( 14297)
サスケハナ・ホンコン 11178( 11178)
JPモルガン証券 7966( 7966)
三菱UFJeスマート 11344( 7116)
UBS証券 6730( 6730)
モルガンMUFG証券 5936( 5857)
マネックス証券 4543( 4543)
ビーオブエー証券 4355( 4355)
BNPパリバ証券 4328( 4328)
広田証券 3865( 3865)
みずほ証券 3636( 3557)
野村証券 3189( 3155)
ゴールドマン証券 2731( 2695)
インタラクティブ証券 2062( 2062)
◯2026年7月限（特別清算日：7月10日）
取引高( 立会内)
ソシエテジェネラル証券 44( 44)
ABNクリアリン証券 36( 36)
豊証券 22( 22)
三菱UFJeスマート 15( 9)
SBI証券 16( 8)
楽天証券 8( 8)
ドイツ証券 3( 3)
フィリップ証券 3( 3)
マネックス証券 2( 2)
インタラクティブ証券 2( 2)
松井証券 1( 1)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
◯2026年5月限（特別清算日：5月15日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 5947( 5947)
ソシエテジェネラル証券 6111( 4611)
バークレイズ証券 4055( 4055)
SBI証券 4337( 1359)
楽天証券 2533( 847)
マネックス証券 328( 328)
フィリップ証券 234( 234)
三菱UFJeスマート 393( 181)
松井証券 181( 181)
インタラクティブ証券 119( 119)
JPモルガン証券 102( 102)
日産証券 49( 49)
ドイツ証券 1014( 14)
岩井コスモ証券 1( 1)
シティグループ証券 500( 0)
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 161468( 161468)
ソシエテジェネラル証券 111806( 111806)
バークレイズ証券 53237( 53237)
SBI証券 55868( 26748)
松井証券 20048( 20048)
楽天証券 44034( 19372)
日産証券 14297( 14297)
サスケハナ・ホンコン 11178( 11178)
JPモルガン証券 7966( 7966)
三菱UFJeスマート 11344( 7116)
UBS証券 6730( 6730)
モルガンMUFG証券 5936( 5857)
マネックス証券 4543( 4543)
ビーオブエー証券 4355( 4355)
BNPパリバ証券 4328( 4328)
広田証券 3865( 3865)
みずほ証券 3636( 3557)
野村証券 3189( 3155)
ゴールドマン証券 2731( 2695)
インタラクティブ証券 2062( 2062)
◯2026年7月限（特別清算日：7月10日）
取引高( 立会内)
ソシエテジェネラル証券 44( 44)
ABNクリアリン証券 36( 36)
豊証券 22( 22)
三菱UFJeスマート 15( 9)
SBI証券 16( 8)
楽天証券 8( 8)
ドイツ証券 3( 3)
フィリップ証券 3( 3)
マネックス証券 2( 2)
インタラクティブ証券 2( 2)
松井証券 1( 1)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース