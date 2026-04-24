「TOPIX先物」手口情報（24日夜間） ABNクリアリン証券取引高トップ、6月限1万161枚
日本取引所が公表した先物手口情報によると、4月24日のTOPIX先物期近（2026年6月限）の夜間取引（立会内・J-NETの合算）で、取引高トップはＡＢＮクリアリン証券の1万161枚だった。
◯2026年6月限（特別清算日：6月12日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 10161( 10161)
ソシエテジェネラル証券 7939( 7939)
バークレイズ証券 7621( 7621)
ゴールドマン証券 2419( 2415)
ビーオブエー証券 2288( 2288)
モルガンMUFG証券 1614( 1614)
JPモルガン証券 1372( 1372)
サスケハナ・ホンコン 856( 856)
BNPパリバ証券 807( 807)
日産証券 283( 283)
UBS証券 225( 225)
シティグループ証券 209( 209)
HSBC証券 181( 181)
インタラクティブ証券 177( 177)
フィリップ証券 169( 169)
野村証券 167( 167)
SBI証券 187( 161)
広田証券 45( 45)
三菱UFJeスマート 33( 29)
みずほ証券 17( 17)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
◯2026年6月限（特別清算日：6月12日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 10161( 10161)
ソシエテジェネラル証券 7939( 7939)
バークレイズ証券 7621( 7621)
ゴールドマン証券 2419( 2415)
ビーオブエー証券 2288( 2288)
モルガンMUFG証券 1614( 1614)
JPモルガン証券 1372( 1372)
サスケハナ・ホンコン 856( 856)
BNPパリバ証券 807( 807)
日産証券 283( 283)
UBS証券 225( 225)
シティグループ証券 209( 209)
HSBC証券 181( 181)
インタラクティブ証券 177( 177)
フィリップ証券 169( 169)
野村証券 167( 167)
SBI証券 187( 161)
広田証券 45( 45)
三菱UFJeスマート 33( 29)
みずほ証券 17( 17)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
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