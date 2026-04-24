「日経225先物」手口情報（24日夜間） ABNクリアリン証券取引高トップ、6月限6707枚
日本取引所が公表した先物手口情報によると、4月24日の日経225先物期近（2026年6月限）の夜間取引（立会内・J-NETの合算）で、取引高トップはＡＢＮクリアリン証券の6707枚だった。
◯2026年6月限（特別清算日：6月12日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 6707( 6657)
ソシエテジェネラル証券 4696( 4574)
バークレイズ証券 3273( 3273)
松井証券 792( 792)
サスケハナ・ホンコン 571( 571)
モルガンMUFG証券 567( 567)
SBI証券 1311( 483)
JPモルガン証券 618( 461)
日産証券 419( 419)
インタラクティブ証券 278( 278)
楽天証券 667( 277)
HSBC証券 205( 205)
フィリップ証券 184( 184)
ゴールドマン証券 221( 165)
マネックス証券 163( 163)
UBS証券 180( 140)
シティグループ証券 124( 124)
みずほ証券 113( 113)
ビーオブエー証券 118( 110)
三菱UFJeスマート 74( 56)
ドイツ証券 56( 56)
BNPパリバ証券 35( 0)
◯2026年9月限（特別清算日：9月11日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 43( 43)
ソシエテジェネラル証券 28( 28)
SBI証券 20( 16)
JPモルガン証券 13( 13)
楽天証券 3( 3)
フィリップ証券 3( 3)
マネックス証券 3( 3)
松井証券 3( 3)
ドイツ証券 2( 2)
光世証券 1( 1)
インタラクティブ証券 1( 1)
三菱UFJeスマート 2( 0)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
◯2026年6月限（特別清算日：6月12日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 6707( 6657)
ソシエテジェネラル証券 4696( 4574)
バークレイズ証券 3273( 3273)
松井証券 792( 792)
サスケハナ・ホンコン 571( 571)
モルガンMUFG証券 567( 567)
SBI証券 1311( 483)
JPモルガン証券 618( 461)
日産証券 419( 419)
インタラクティブ証券 278( 278)
楽天証券 667( 277)
HSBC証券 205( 205)
フィリップ証券 184( 184)
ゴールドマン証券 221( 165)
マネックス証券 163( 163)
UBS証券 180( 140)
シティグループ証券 124( 124)
みずほ証券 113( 113)
ビーオブエー証券 118( 110)
三菱UFJeスマート 74( 56)
ドイツ証券 56( 56)
BNPパリバ証券 35( 0)
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 43( 43)
ソシエテジェネラル証券 28( 28)
SBI証券 20( 16)
JPモルガン証券 13( 13)
楽天証券 3( 3)
フィリップ証券 3( 3)
マネックス証券 3( 3)
松井証券 3( 3)
ドイツ証券 2( 2)
光世証券 1( 1)
インタラクティブ証券 1( 1)
三菱UFJeスマート 2( 0)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
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