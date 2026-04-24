「日経225先物」手口情報（24日日中） ABNクリアリン証券取引高トップ、6月限9643枚
日本取引所が公表した先物手口情報によると、4月24日の日経225先物期近（2026年6月限）の日中取引（立会内・J-NETの合算）で、取引高トップはＡＢＮクリアリン証券の9643枚だった。
◯2026年6月限（特別清算日：6月12日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 9643( 9172)
ソシエテジェネラル証券 7683( 6517)
バークレイズ証券 4244( 4175)
サスケハナ・ホンコン 1766( 1766)
JPモルガン証券 2111( 1319)
野村証券 1635( 1094)
インタラクティブ証券 1041( 1041)
ゴールドマン証券 1013( 941)
モルガンMUFG証券 915( 892)
BNPパリバ証券 954( 763)
ビーオブエー証券 889( 576)
SBI証券 1201( 563)
日産証券 522( 522)
松井証券 514( 514)
UBS証券 616( 502)
楽天証券 764( 472)
みずほ証券 722( 407)
ドイツ証券 470( 370)
三菱UFJeスマート 331( 287)
三菱UFJ証券 340( 223)
SMBC日興証券 641( 0)
シティグループ証券 186( 0)
岡三証券 89( 0)
HSBC証券 41( 0)
◯2026年9月限（特別清算日：9月11日）
取引高( 立会内)
ソシエテジェネラル証券 53( 53)
SBI証券 34( 32)
ABNクリアリン証券 11( 11)
楽天証券 14( 10)
バークレイズ証券 4( 4)
JPモルガン証券 3( 3)
フィリップ証券 3( 3)
松井証券 3( 3)
BNPパリバ証券 2( 2)
マネックス証券 1( 1)
三菱UFJeスマート 2( 0)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
◯2026年6月限（特別清算日：6月12日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 9643( 9172)
ソシエテジェネラル証券 7683( 6517)
バークレイズ証券 4244( 4175)
サスケハナ・ホンコン 1766( 1766)
JPモルガン証券 2111( 1319)
野村証券 1635( 1094)
インタラクティブ証券 1041( 1041)
ゴールドマン証券 1013( 941)
モルガンMUFG証券 915( 892)
BNPパリバ証券 954( 763)
ビーオブエー証券 889( 576)
SBI証券 1201( 563)
日産証券 522( 522)
松井証券 514( 514)
UBS証券 616( 502)
楽天証券 764( 472)
みずほ証券 722( 407)
ドイツ証券 470( 370)
三菱UFJeスマート 331( 287)
三菱UFJ証券 340( 223)
SMBC日興証券 641( 0)
シティグループ証券 186( 0)
岡三証券 89( 0)
HSBC証券 41( 0)
取引高( 立会内)
ソシエテジェネラル証券 53( 53)
SBI証券 34( 32)
ABNクリアリン証券 11( 11)
楽天証券 14( 10)
バークレイズ証券 4( 4)
JPモルガン証券 3( 3)
フィリップ証券 3( 3)
松井証券 3( 3)
BNPパリバ証券 2( 2)
マネックス証券 1( 1)
三菱UFJeスマート 2( 0)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
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