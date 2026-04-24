ガラケー時代の名作RPGが復刻　「Revenger2」が当時の空気感そのままに配信開始

インディーゲーム開発を手掛けるnazenaninadesicoは、一人プレイ専用RPG「Revenger2」を、PC（Steam）、iOS、Android向けに配信開始しました。

本作は、かつてフィーチャーフォン（ガラケー）向けに展開された「リベンジャー」シリーズの第2作目をPC・スマートフォン向けに復刻したタイトルです。ガラケーRPG復刻プロジェクトの第3弾にあたります。

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■ 12ドットフォントやレトロ音源で当時の空気感を完全再現

開発にあたっては、独自開発の「iアプリ互換レイヤー」を用いてガラケー版を忠実に移植。当時を知る人にはたまらない「12ドットレトロフォント」や、当時の雰囲気を再現した「レトロオーディオ」が搭載されており、往年の空気感をそのまま味わうことができます。

これらのレトロ演出は任意でオン／オフの切り替えが可能なほか、ユーザーインターフェースやゲームテンポの調整、ゲームパッドへの対応など、現代のPC環境で快適に遊べるようなリニューアルもしっかりと施されているとのことです。

■ レベル制を廃止した独自の成長システムと自由な武器合成

ゲームシステム面において特徴的なのが、一般的なRPGにある「レベル」の概念が存在しない、シリーズおなじみの「熟練度システム」。

戦闘を重ねることでキャラクターの能力が少しずつ成長していくほか、特技は使い込むほどに熟練度が上がり、威力や最大使用回数が増加していく仕組みとなっています。プレイヤーの戦い方次第でキャラクターが育っていくため、無駄のない独自の育成が楽しめます。

また、「合成錬金術の店」で行える進化した「合成システム」も本作の大きな醍醐味です。武器に素材アイテムや他の武器を合成し、複数の能力を受け継いだオリジナル武器を作成することが可能。前作から3倍以上に増大したアイテムと武器の組み合わせにより、ビルドの自由度は大幅に向上。自分だけの最強武器を生み出して冒険を有利に進めることができます。

ワンコインでお釣りがくる手頃な価格帯ながら、ガラケーRPG特有の深いやり込み要素がぎっしりと詰まった本作。当時の記憶を呼び覚ましたい往年のファンはもちろん、手軽で奥深いレトロRPGに触れたい現代のゲーマーにとっても、時間を忘れて没頭できる一作となりそうです。

■ 作品情報

・ゲームタイトル：Revenger2

・ジャンル：RPG（一人プレイ専用）

・パブリッシャー・開発元：nazenaninadesico

・プラットフォーム：PC（Steam）、iOS、Android

・リリース日：2026年4月22日

・価格：PC（Steam）版330円（税込）※4月29日までは10%オフ、iOS、Android版300円（税込）

・公式X：@nazenani_steam

Publisher By おたくま経済新聞 | Edited By 山口 弘剛‌ | 記事元URL https://otakuma.net/archives/2026042406.html