『ラブライブ！サンシャイン!!』初の3DCGライブ開催 Guilty Kissが完全オリジナルストーリーでミュージカル
スクールアイドルプロジェクト『ラブライブ！サンシャイン!!』のスクールアイドル活動の新イベント『Guilty Kiss Musical Performance 漆黒のWanted Ghost』が、11月22日、23日に静岡県・沼津市民センターで開催されることが発表された。『ラブライブ！サンシャイン!!』では初となる3DCGライブで、Guilty Kissによる新たなパフォーマンスとして、完全オリジナルストーリーで紡がれるミュージカルが展開される。
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あわせて、イベントキービジュアル＆ポーズイラストも公開された。また、本イベントでは、公演と同時にVRChatでの配信も予定。ソーシャルVRとして盛り上がりを見せている本プラットフォームでも本公演を体験できる。
きょう24日午後6時より、SPWNにて、現地チケットのプレオーダー先行抽選 申込み受付が開始された。
『ラブライブ！サンシャイン!!』は、9人の女子高校生が“スクールアイドル”になり夢を叶えていく「みんなで叶える物語」をテーマに、オールメディアで展開する「ラブライブ！」シリーズの第2弾となる作品。2016年7月よりテレビアニメ1期（全13話）、17年10月より2期（全13話）が放送、19年1月には劇場版アニメが公開された。物語の舞台である静岡県沼津市でも地域の魅力や情報発信を行うなど、さまざまな取り組みを展開している。
■『Guilty Kiss Musical Performance 漆黒のWanted Ghost』
公演日時：
Day.1 2026年11月22日（日）
昼公演12:30開場／13:30開演
夜公演16:30開場／17:30開演
Day.2 2026年11月23日（月祝）
昼公演12:30開場／13:30開演
会場：沼津市民文化センター
出演：桜内梨子（リリー役）、津島善子（ヨハネ役）、小原鞠莉（マリー役）
※本公演は3DCGミュージカルであり、キャストの登壇はなし。
あわせて、イベントキービジュアル＆ポーズイラストも公開された。また、本イベントでは、公演と同時にVRChatでの配信も予定。ソーシャルVRとして盛り上がりを見せている本プラットフォームでも本公演を体験できる。
きょう24日午後6時より、SPWNにて、現地チケットのプレオーダー先行抽選 申込み受付が開始された。
『ラブライブ！サンシャイン!!』は、9人の女子高校生が“スクールアイドル”になり夢を叶えていく「みんなで叶える物語」をテーマに、オールメディアで展開する「ラブライブ！」シリーズの第2弾となる作品。2016年7月よりテレビアニメ1期（全13話）、17年10月より2期（全13話）が放送、19年1月には劇場版アニメが公開された。物語の舞台である静岡県沼津市でも地域の魅力や情報発信を行うなど、さまざまな取り組みを展開している。
■『Guilty Kiss Musical Performance 漆黒のWanted Ghost』
公演日時：
Day.1 2026年11月22日（日）
昼公演12:30開場／13:30開演
夜公演16:30開場／17:30開演
Day.2 2026年11月23日（月祝）
昼公演12:30開場／13:30開演
会場：沼津市民文化センター
出演：桜内梨子（リリー役）、津島善子（ヨハネ役）、小原鞠莉（マリー役）
※本公演は3DCGミュージカルであり、キャストの登壇はなし。
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