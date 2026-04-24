パク・ジフン、銃の代わりに“エプロン”で戦う軍事料理人に 韓国ドラマ『伝説のキッチン・ソルジャー』、ディズニープラスで配信へ＜予告編＞
『愛の不時着』『涙の女王』のスタジオドラゴンが手掛け、俳優のパク・ジフンが主演する韓国ドラマ『伝説のキッチン・ソルジャー』（全12話）が、5月11日よりディズニー公式動画配信サービス「Disney+（ディズニープラス）」のコンテンツブランド スターにて、見放題で独占配信される。今回、日本語版ポスター＆予告編が公開された。（毎週月曜・火曜※1話ずつ配信）
【動画】パク・ジフンが軍事料理人に『伝説のキッチン・ソルジャー』予告
ウォルト・ディズニー・ジャパン株式会社は、韓国を代表するグローバルエンターテインメント企業であるCJ ENM傘下の大手動画配信サービス「TVING」と日本で初めて複数年にわたるコンテンツを提携を行い、TVINGオリジナル新作ドラマシリーズを順次配信中。
第1弾『親愛なるX』、第2弾『ヴィランズ 偽札ゲーム』、第3弾『二度目の裁判』、第4弾『未婚男女の効率的な出会い方』、第5弾となる『ユミの細胞たち』シーズン3に続き、『伝説のキッチン・ソルジャー』が配信される。
ウェブトゥーン原作の本作は、『愛の不時着』『涙の女王』のスタジオドラゴンが手掛け、パク・ジフン（『弱いヒーロー』シリーズ）主演で贈る、銃の代わりに“エプロン”で戦う男が伝説の軍事料理人へと成長する過程を描いた、ミリタリークッキングコメディー。過酷な現実から逃れるため入隊したカン・ソンジェの前に、ある日、謎の“クエスト”画面が出現。基地で起こる事故やトラブルを、自身の料理の腕と機転で次々と解決。数々の“クエスト”を通じて成長した彼は、ついに巨大な軍組織の抱える問題の核心へと足を踏み入れていく。
主演は、『弱いヒーロー』シリーズや、映画『王と生きる男』で観客動員数1600万人を突破し、韓国映画史上歴代2位という偉業を達成した、Wanna One出身のパク・ジフン。基礎訓練で最優秀訓練兵となり、カンリム小哨所の炊事兵として配属された二等兵カン・ソンジェを演じる。そしてソンジェが配属されるカンリム小哨所の所長、チョ・イェリン中尉をハン・ドンヒが熱演。味音痴の先任炊事兵ユン・ドンヒョン兵長には、『浪漫ドクター キム・サブ3』のイ・ホンネが演じる。さらに『ブラッドハウンド』シリーズで人気のイ・サンイ、『トラウマコード』のユン・ギョンホら実力派俳優陣が脇を固める。監督は、イ・ドンウク主演のファンタジーアクションロマンス『九尾狐伝〜不滅の愛〜』のチョ・ナムヒョンが務め、脚本はチェ・リョンが担当する。
このたび日本語版のポスタービジュアルも公開。ポスターには「銃ではなく包丁を、弾帯ではなくエプロンを。」というキャッチコピーとともに、調理場で炎が上がる鍋を振るカン・ソンジェの堂々とした姿が収められている。さらに、「ようこそ、勇者よ。今、料理人としての伝説が幕を開ける。」という、ゲームを連想させるステータスウィンドウも出現し、部隊員全員の口を虜（とりこ）にする“伝説の炊事兵”誕生を告げるビジュアルとなっている。
さらに同時に公開された予告編は、大学進学も諦め、昼は肉体労働、夜はコンビニのアルバイトをするカン・ソンジェが、「僕の人生は戦いだった」の一言から始まる。最優秀訓練兵に選ばれるほど誰よりも熱心に訓練所生活を送り、カンリム小哨所へ配属されたソンジェが「実力を見せてやるか」と火のついた鍋を振りながら手際よく調理。神がかった味に魅了された部隊員たちの驚きと恍惚としたような表情から、彼の料理のおいしさがひしひしと伝わってくる。
■あらすじ
カン・ソンジェ（22歳）は、夢すら持てない貧しい家庭に生まれた。シェフを夢見ていた父親のおかげで、幼少期はおいしい料理に囲まれて育ったが、どれほどおいしい料理でも貧しさには勝てないことを早くから思い知る。日雇い労働やコンビニのアルバイトで日々をつないでいたソンジェのもとに、父の突然の死と入隊通知書が同時に届き、彼は固い決意を胸に入隊する。そして配属先で炊事兵となった彼は、思いがけず特殊な能力を得る。謎の声に導かれながら、画面に現れる“クエスト”を一つずつクリアし、炊事兵としてレベルアップしていくソンジェ。銃の代わりに包丁を、弾帯の代わりにエプロンを身に着けた彼は、基地で起こる事故やトラブルを、料理の腕と機転で次々と解決していく。やがて“クエスト”を重ねるごとに成長した彼は、巨大な軍組織に潜む問題の核心へと踏み込んでいく…。
■スタッフ
演出 チョ・ナムヒョン 『九尾狐伝〜不滅の愛〜』『優越な一日』
脚本 チェ・リョン
■キャスト
カン・ソンジェ：パク・ジフン 『弱いヒーロー』シリーズ、『王と生きる男』
チョ・イェリン中尉：ハン・ドンヒ 『京城クリーチャー』シーズン2
ユン・ドンヒョン兵長：イ・ホンネ 『浪漫ドクター キム・サブ3』『調査官ク・ギョンイ』
ファン・ソクホ大尉：イ・サンイ 『ブラッドハウンド』シリーズ、『マイ・デーモン』『海街チャチャチャ』
パク・ジェヨン上士：ユン・ギョンホ 『トラウマコード』『梨泰院クラス』『トッケビ〜君がくれた愛しい日々〜』
【動画】パク・ジフンが軍事料理人に『伝説のキッチン・ソルジャー』予告
ウォルト・ディズニー・ジャパン株式会社は、韓国を代表するグローバルエンターテインメント企業であるCJ ENM傘下の大手動画配信サービス「TVING」と日本で初めて複数年にわたるコンテンツを提携を行い、TVINGオリジナル新作ドラマシリーズを順次配信中。
ウェブトゥーン原作の本作は、『愛の不時着』『涙の女王』のスタジオドラゴンが手掛け、パク・ジフン（『弱いヒーロー』シリーズ）主演で贈る、銃の代わりに“エプロン”で戦う男が伝説の軍事料理人へと成長する過程を描いた、ミリタリークッキングコメディー。過酷な現実から逃れるため入隊したカン・ソンジェの前に、ある日、謎の“クエスト”画面が出現。基地で起こる事故やトラブルを、自身の料理の腕と機転で次々と解決。数々の“クエスト”を通じて成長した彼は、ついに巨大な軍組織の抱える問題の核心へと足を踏み入れていく。
主演は、『弱いヒーロー』シリーズや、映画『王と生きる男』で観客動員数1600万人を突破し、韓国映画史上歴代2位という偉業を達成した、Wanna One出身のパク・ジフン。基礎訓練で最優秀訓練兵となり、カンリム小哨所の炊事兵として配属された二等兵カン・ソンジェを演じる。そしてソンジェが配属されるカンリム小哨所の所長、チョ・イェリン中尉をハン・ドンヒが熱演。味音痴の先任炊事兵ユン・ドンヒョン兵長には、『浪漫ドクター キム・サブ3』のイ・ホンネが演じる。さらに『ブラッドハウンド』シリーズで人気のイ・サンイ、『トラウマコード』のユン・ギョンホら実力派俳優陣が脇を固める。監督は、イ・ドンウク主演のファンタジーアクションロマンス『九尾狐伝〜不滅の愛〜』のチョ・ナムヒョンが務め、脚本はチェ・リョンが担当する。
このたび日本語版のポスタービジュアルも公開。ポスターには「銃ではなく包丁を、弾帯ではなくエプロンを。」というキャッチコピーとともに、調理場で炎が上がる鍋を振るカン・ソンジェの堂々とした姿が収められている。さらに、「ようこそ、勇者よ。今、料理人としての伝説が幕を開ける。」という、ゲームを連想させるステータスウィンドウも出現し、部隊員全員の口を虜（とりこ）にする“伝説の炊事兵”誕生を告げるビジュアルとなっている。
さらに同時に公開された予告編は、大学進学も諦め、昼は肉体労働、夜はコンビニのアルバイトをするカン・ソンジェが、「僕の人生は戦いだった」の一言から始まる。最優秀訓練兵に選ばれるほど誰よりも熱心に訓練所生活を送り、カンリム小哨所へ配属されたソンジェが「実力を見せてやるか」と火のついた鍋を振りながら手際よく調理。神がかった味に魅了された部隊員たちの驚きと恍惚としたような表情から、彼の料理のおいしさがひしひしと伝わってくる。
■あらすじ
カン・ソンジェ（22歳）は、夢すら持てない貧しい家庭に生まれた。シェフを夢見ていた父親のおかげで、幼少期はおいしい料理に囲まれて育ったが、どれほどおいしい料理でも貧しさには勝てないことを早くから思い知る。日雇い労働やコンビニのアルバイトで日々をつないでいたソンジェのもとに、父の突然の死と入隊通知書が同時に届き、彼は固い決意を胸に入隊する。そして配属先で炊事兵となった彼は、思いがけず特殊な能力を得る。謎の声に導かれながら、画面に現れる“クエスト”を一つずつクリアし、炊事兵としてレベルアップしていくソンジェ。銃の代わりに包丁を、弾帯の代わりにエプロンを身に着けた彼は、基地で起こる事故やトラブルを、料理の腕と機転で次々と解決していく。やがて“クエスト”を重ねるごとに成長した彼は、巨大な軍組織に潜む問題の核心へと踏み込んでいく…。
■スタッフ
演出 チョ・ナムヒョン 『九尾狐伝〜不滅の愛〜』『優越な一日』
脚本 チェ・リョン
■キャスト
カン・ソンジェ：パク・ジフン 『弱いヒーロー』シリーズ、『王と生きる男』
チョ・イェリン中尉：ハン・ドンヒ 『京城クリーチャー』シーズン2
ユン・ドンヒョン兵長：イ・ホンネ 『浪漫ドクター キム・サブ3』『調査官ク・ギョンイ』
ファン・ソクホ大尉：イ・サンイ 『ブラッドハウンド』シリーズ、『マイ・デーモン』『海街チャチャチャ』
パク・ジェヨン上士：ユン・ギョンホ 『トラウマコード』『梨泰院クラス』『トッケビ〜君がくれた愛しい日々〜』