小手伸也、「クセの強い俳優」を回答→明石家さんまニヤリ「邪魔くさかったでしょ」
俳優の小手伸也があす25日放送のMBSテレビ『痛快！明石家電視台』（後3：00〜4：00 ※関西ローカル）に出演する。
【画像】『令和タレントテレビドラマ出演本数ランキング』4位の小手伸也
一般観覧者50人がゲストに質問をする名物企画「なにをきくねん」。観覧者が、自分が似ていると思う有名人の名前を記した回転式の“お名前ボード”をもとに、MC・明石家さんまが気になる“有名人”を指名。当てられた観覧者が自身のエピソードを披露した後、ゲストに直接質問を投げかける。明石家メンバーも加わり、にぎやかなトークを繰り広げる。
『コンフィデンスマンJP』の怪演により45歳にしてブレイクを果たした小手の芸能履歴書ボードをもとに、これまでの活動を振り返る。小手は1998年に劇団『innerchild』を旗揚げ後、鳴かず飛ばずのアルバイト生活で「借金地獄」だったと回顧。「おいくつまでバイトを？」というアインシュタイン河井ゆずるの質問に、小手は「2019年まで」と回答する。2018年の『コンフィデンスマンJP』でのブレイク以降も「余裕でアルバイトをしていました」と語る小手に、スタジオからは驚きの声が上がる。
そして、『コンフィデンスマンJP』にまつわるトークが展開すると、小手は昨年末に主演の長澤まさみと「2人でごはん食べに行って、夜の公園でソフトクリームを食べて」と語り、さんまは「ウソっ！？」と絶叫する。「その後、散歩して、カフェでコーヒー飲んで…」と続ける小手の話をさんまは中断。「長澤と2人きりでしょ？」と羨望の眼差しを向け、「下心は絶対あったでしょ？」と畳みかける。困惑する小手の反応は…。
続いて、観覧者からの「芸能界で仲のいい友達は？」という質問に、小手は「長澤まさみちゃん」と迷うことなく回答。長澤から相談を受けたというエピソードに、さんまは「そんな相談されたいな〜」とうなだれる。さらに、「女性の方から相談を受けやすい」という小手は、「芳根京子ちゃんと岡崎紗絵ちゃんと3人で食事に行った」という芸能界の交友関係を披露し、やっかむさんまが小手に対して猛烈なダメ出しを行う。
ほかにも、蛍原徹からの「俳優界でクセの強い人は？」という質問に、小手は「織田裕二さん」と回答。ドラマで共演した際の織田裕二の知られざる素顔に触れ、さんまは「邪魔くさかったでしょ」とニンマリする。
最後には、小手がさんまに「テレビで緊張したことはありますか？」と問いかける場面も。明石家メンバーも興味津々のさんまの答えとは。
【画像】『令和タレントテレビドラマ出演本数ランキング』4位の小手伸也
一般観覧者50人がゲストに質問をする名物企画「なにをきくねん」。観覧者が、自分が似ていると思う有名人の名前を記した回転式の“お名前ボード”をもとに、MC・明石家さんまが気になる“有名人”を指名。当てられた観覧者が自身のエピソードを披露した後、ゲストに直接質問を投げかける。明石家メンバーも加わり、にぎやかなトークを繰り広げる。
そして、『コンフィデンスマンJP』にまつわるトークが展開すると、小手は昨年末に主演の長澤まさみと「2人でごはん食べに行って、夜の公園でソフトクリームを食べて」と語り、さんまは「ウソっ！？」と絶叫する。「その後、散歩して、カフェでコーヒー飲んで…」と続ける小手の話をさんまは中断。「長澤と2人きりでしょ？」と羨望の眼差しを向け、「下心は絶対あったでしょ？」と畳みかける。困惑する小手の反応は…。
続いて、観覧者からの「芸能界で仲のいい友達は？」という質問に、小手は「長澤まさみちゃん」と迷うことなく回答。長澤から相談を受けたというエピソードに、さんまは「そんな相談されたいな〜」とうなだれる。さらに、「女性の方から相談を受けやすい」という小手は、「芳根京子ちゃんと岡崎紗絵ちゃんと3人で食事に行った」という芸能界の交友関係を披露し、やっかむさんまが小手に対して猛烈なダメ出しを行う。
ほかにも、蛍原徹からの「俳優界でクセの強い人は？」という質問に、小手は「織田裕二さん」と回答。ドラマで共演した際の織田裕二の知られざる素顔に触れ、さんまは「邪魔くさかったでしょ」とニンマリする。
最後には、小手がさんまに「テレビで緊張したことはありますか？」と問いかける場面も。明石家メンバーも興味津々のさんまの答えとは。