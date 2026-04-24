【RIZIN】ジョリー「標的は篠塚辰樹」フライ級転向も示唆、そして平本蓮へ抱く唯一のリスペクト【インタビュー】
5月10日開催の『RIZIN.53』（神戸・GLION ARENA KOBE）でK-1ファイターの児玉兼慎と対戦するジョリー。昨年大みそかのRIZINデビュー戦での劇的な勝利から約3ヶ月、SNSでの反応や私生活の公表、試合に向けた意気込み、そして対戦を見据える篠塚辰樹について、胸の内をじっくりと語った。
【インタビュー動画】ジョリー、篠塚辰樹に敵意むき出し「あいつを倒さないと第1章が終わらない」
■憧れのロックスターの祝福に「何が起きてんの？」メンタルが整ったキッカケとは
――RIZIN初参戦で初勝利の反響はいかがですか？
ジョリー：僕のことを称える声よりも、芦澤（竜誠）選手の評価が下がったという声の方が大きい印象でした。正直、俺が強かっただけやのに、という悲しさはあります。
―― それでも、人生で一番の反響だったのでは？
ジョリー： 間違いなく一番気持ちよかったし、あの幸福は何物にも代えられないです。今後、なかなかあの勝ち方は難しいじゃないですか。多分あれが人生最高到達点なんだなって思ったりもします。それ以上を目指すなら、もうRIZINのベルトを取るしかないですね。
――フォロワー数など、目に見える変化はありましたか？
ジョリー：それが、X（旧Twitter）のフォロワーが5000人くらい減ったんすよ。6万5000人いたのに、今は6万300人くらいになっちゃった（苦笑）。投稿すれば絶対100万インプレッションとか回るんですけど、フォローはされへんすね、計算違いです（笑）。ただ、YouTubeの再生数はめっちゃ回るようになりましたし、街で声をかけられることも増えて気持ちいいっす。負けてたら「所詮はBreakingDownだ」と言われていたかもしれないので、今の状況は本当に自分の力で掴んだものだと思っています。
――勝利直後、ラルク・アン・シエルのHYDEさんからSNSで祝福されていましたね。
ジョリー：あれヤバないっすか？ マジでびっくりしたんすけど…。面識は全くないんですよ。同じ和歌山の出身ですっげえ憧れてた人で、普通にカラオケでめっちゃ歌うくらい好きな人からパッと言われて、「何が起きてんの？」って。信じられなかったけど、めっちゃうれしかったっす。
――いずれ会う機会があるかもですね。
ジョリー：それはもう楽しみですね。でも、もっともっと俺が名前を売って、実力をつけてから会いたいです。
――5月の神戸大会の会見では「いい人になる」と発言されていましたが、その真意は？
ジョリー：「いい人になる」っていうのは、元々あった自分に何かを付け足すニュアンスですが、僕の場合は「悪いことをしない」ということなんです。自分の行動全てに、人を傷つける要素はないか1回チェックするようにしています。
―― 以前はそうではなかった？
ジョリー：ヤンキーの世界や夜の世界では、そう言わないと自分や仲間を守れない世界じゃないですか。メンツが大事というか、虚勢を張ってガンガン言うのが正解で。でも、この10年間くらいそれが自分の性に合ってないと思っていて、本来の自分に1回戻ってみたら、なんて生きやすい世界なんだと思うようになりました。
――変わるきっかけがあったのですか？
ジョリー：去年のRIZINの試合が決まる前、2000万円の負債を抱えた自分の会社がしんどくなった時期があったんです。その時、とある人に「そういうのは本当に良くないからセッションを受けてほしい」と言われて半日くらい受けたんですが、そこからちょっと変わりましたね。
■BreakingDown選手のRIZIN出場宣言に「お前らMMAで試合したことないやんけ」
――芦澤戦後に練習はいつ頃から再開されましたか？
ジョリー：2週間ぐらい正月休みでゆっくりして、その後に再開しました。5月の神戸大会というタイミングはちょうどいいですし、地元の和歌山に近いというのもありがたいです。
―― 最近、離婚とお子さんが4人いることも公表されました。
ジョリー：今まで僕が「金が必要」と言っていたのは、自分の遊び金のためだと視聴者に思われていただろうけど、そうじゃなくて本当に稼ぐ必要があったんです。離婚したことでようやくそれを言えるようになったし、せめてそこはわかってもらいたいという僕の願望でした。それを公にすることで、素の自分に近づけたかなと思います。
――お子さんたちは今、和歌山に？
ジョリー：はい。ただ、元奥さんも新しい家族がいるので、そこに対してあんまり干渉しすぎるのは良くないかなと思って、頻繁にYouTubeを撮りに行くのは控えています。子どもたちとの関係のためにも、今はいい距離感で遊ばせてもらっています。
―― お子さんはおいくつなんですか？
ジョリー：上から小3の女の子、小2の男の子、年長の男の子、そして3歳の男の子です。小3の子は『鬼滅の刃』とかが好きで、子どもは本当にお金がかかります（苦笑）。10年後になれば普通に一緒に遊べるんで楽しみですね。僕のところで育っていないので格闘技はやっていないかもしれませんが、もしかしたら秋元強真くんみたいにRIZINに出てるかも（笑）。
――次戦の相手の児玉兼慎選手の印象は？
ジョリー：最初は「なんでこの人なんやろ」って一瞬思ったんすけど、冷静に見たら立ち技で9勝もしてるんですよね。俺の目標である篠塚辰樹にたどり着くためには、ストライカーやK-1ファイターを潰していく必要があるし、RIZIN側が考えてくれたカードだと思って受けました。
――児玉選手とBreakingDownの井原良太郎選手に因縁があるのをご存知でしたか？
ジョリー：正直ホンマに知らなかったし、児玉兼慎って検索しても何も出てこなくて。相手はMMAデビュー戦だけど、自分も打撃でいきますよ。俺の打撃は独特だし前回の試合では見せられていないので、正攻法のストライカーは俺に通用しないです。練習でも同じジムで梅野（源治）とやり合ってるし、お互いの対策練習もしています。
――今回の試合にもBreakingDownが関わってきますが、3月に行われた芦澤選手と井原選手の試合の感想を教えてください。
ジョリー：僕の戦前予想は井原選手で、BreakingDownのルールに芦澤選手が急に慣れるとは思えなかったので、予想通りだったけど、感想としては視聴者の皆さんと一緒で悲しかったっすね。
――ジョリー選手や井原選手の結果を受けて、BreakingDownからRIZINを目指す選手も増えていくと思いますか？
ジョリー：まず「お前らMMAで試合したことないやんけ」って思いますね。たまに実績のある奴も出てきますが、喋りも盛り上げも下手くそすぎて話にならない。格闘技って強さだけじゃない、華とか喋りとか総合的に見て「プロの仕事」をしないといけないんです。ただ強いだけの奴には興味ないっす、次元が違う。それで言うと、俺がライバル視してる平本蓮だけは、俺の合格ラインを遥かにクリアしてる。そういう意味ではプロっすよね、そこに関してはリスペクトを持ってます。ただ、他のブラックローズにはそんな感情はないんで。
■「フライ級に落とせるんで篠塚辰樹は歯ガタガタさせて震えてるんちゃうか（笑）」
――ターゲットの篠塚選手については？
ジョリー： 篠塚は強さ「3」、華「5」、喋り「1」、見た目「2」、ストーリー「0」。アマチュアですね（笑）。アイツを倒さないと俺の第1章は終わらないので、篠塚を倒してから「Road To ベルト」です。
――ジョリー選手は61キロのバンタム級、篠塚選手は57キロのフライ級なので、今は階級が異なりますが。
ジョリー：自分のお腹を見てほしいんですけど、今ナチュラルの体重が65キロしかなくて。水抜きだけで61キロはクリアできるから、自分の適正はたぶんフライ級なんですよ。アイツら「フライまで落としてこい」とか言って逃げまくってますけど、俺、フライいけるんで。これを聞いてアイツらは歯ガタガタさせて震えてるんちゃいますか（笑）。
――同じ階級になれば実現度も上りますね。
ジョリー：さっき会場の裏で平本丈とすれ違って、「篠塚によろしく言っとけよ」って言ったら、あいつカッコつけて「フライまで落としてきな」ってスカして歩いていったんです。それに対して俺、何か言い返したんですけど、めっちゃ大事なところで噛んで4秒くらい停止しちゃって。「うわ、噛んでもうた！」ってなりました（笑）。
――今年の試合ペースはどう考えていますか？
ジョリー：5月、夏（8〜9月）、そして大みそかと3試合やりたいです。もうRIZINのビッグマッチにジョリーは欠かせないでしょ？……まだ言うの早いか、ごめん（笑）。
――大みそかは第1試合でしたが、今回の試合順の希望はありますか？
ジョリー：1試合目で（即答）。もうマジで緊張したくないんですよ、待ってる時間がしんどい。本当に顔に出るくらい緊張するんです、榊原さんに「1試合目にして」って伝えてください（笑）。
―― ファンはもっと後半に見たいかもしれません。
ジョリー：今の俺の立ち位置的には、火付け役というか、最初にジョリーの試合を見てワクワクさせるのが役割なのかなと思っています。実力的にもね。だから、最初の方に組んで火をつけていきたいんで頑張ります！
●『RIZIN.53』
5月10日（日）神戸・GLION ARENA KOBE
会場チケットは各種プレイガイドで発売中
PPVはU-NEXT、ABEMAなど各プラットフォームで発売中
【インタビュー動画】ジョリー、篠塚辰樹に敵意むき出し「あいつを倒さないと第1章が終わらない」
■憧れのロックスターの祝福に「何が起きてんの？」メンタルが整ったキッカケとは
ジョリー：僕のことを称える声よりも、芦澤（竜誠）選手の評価が下がったという声の方が大きい印象でした。正直、俺が強かっただけやのに、という悲しさはあります。
―― それでも、人生で一番の反響だったのでは？
ジョリー： 間違いなく一番気持ちよかったし、あの幸福は何物にも代えられないです。今後、なかなかあの勝ち方は難しいじゃないですか。多分あれが人生最高到達点なんだなって思ったりもします。それ以上を目指すなら、もうRIZINのベルトを取るしかないですね。
――フォロワー数など、目に見える変化はありましたか？
ジョリー：それが、X（旧Twitter）のフォロワーが5000人くらい減ったんすよ。6万5000人いたのに、今は6万300人くらいになっちゃった（苦笑）。投稿すれば絶対100万インプレッションとか回るんですけど、フォローはされへんすね、計算違いです（笑）。ただ、YouTubeの再生数はめっちゃ回るようになりましたし、街で声をかけられることも増えて気持ちいいっす。負けてたら「所詮はBreakingDownだ」と言われていたかもしれないので、今の状況は本当に自分の力で掴んだものだと思っています。
――勝利直後、ラルク・アン・シエルのHYDEさんからSNSで祝福されていましたね。
ジョリー：あれヤバないっすか？ マジでびっくりしたんすけど…。面識は全くないんですよ。同じ和歌山の出身ですっげえ憧れてた人で、普通にカラオケでめっちゃ歌うくらい好きな人からパッと言われて、「何が起きてんの？」って。信じられなかったけど、めっちゃうれしかったっす。
――いずれ会う機会があるかもですね。
ジョリー：それはもう楽しみですね。でも、もっともっと俺が名前を売って、実力をつけてから会いたいです。
――5月の神戸大会の会見では「いい人になる」と発言されていましたが、その真意は？
ジョリー：「いい人になる」っていうのは、元々あった自分に何かを付け足すニュアンスですが、僕の場合は「悪いことをしない」ということなんです。自分の行動全てに、人を傷つける要素はないか1回チェックするようにしています。
―― 以前はそうではなかった？
ジョリー：ヤンキーの世界や夜の世界では、そう言わないと自分や仲間を守れない世界じゃないですか。メンツが大事というか、虚勢を張ってガンガン言うのが正解で。でも、この10年間くらいそれが自分の性に合ってないと思っていて、本来の自分に1回戻ってみたら、なんて生きやすい世界なんだと思うようになりました。
――変わるきっかけがあったのですか？
ジョリー：去年のRIZINの試合が決まる前、2000万円の負債を抱えた自分の会社がしんどくなった時期があったんです。その時、とある人に「そういうのは本当に良くないからセッションを受けてほしい」と言われて半日くらい受けたんですが、そこからちょっと変わりましたね。
■BreakingDown選手のRIZIN出場宣言に「お前らMMAで試合したことないやんけ」
――芦澤戦後に練習はいつ頃から再開されましたか？
ジョリー：2週間ぐらい正月休みでゆっくりして、その後に再開しました。5月の神戸大会というタイミングはちょうどいいですし、地元の和歌山に近いというのもありがたいです。
―― 最近、離婚とお子さんが4人いることも公表されました。
ジョリー：今まで僕が「金が必要」と言っていたのは、自分の遊び金のためだと視聴者に思われていただろうけど、そうじゃなくて本当に稼ぐ必要があったんです。離婚したことでようやくそれを言えるようになったし、せめてそこはわかってもらいたいという僕の願望でした。それを公にすることで、素の自分に近づけたかなと思います。
――お子さんたちは今、和歌山に？
ジョリー：はい。ただ、元奥さんも新しい家族がいるので、そこに対してあんまり干渉しすぎるのは良くないかなと思って、頻繁にYouTubeを撮りに行くのは控えています。子どもたちとの関係のためにも、今はいい距離感で遊ばせてもらっています。
―― お子さんはおいくつなんですか？
ジョリー：上から小3の女の子、小2の男の子、年長の男の子、そして3歳の男の子です。小3の子は『鬼滅の刃』とかが好きで、子どもは本当にお金がかかります（苦笑）。10年後になれば普通に一緒に遊べるんで楽しみですね。僕のところで育っていないので格闘技はやっていないかもしれませんが、もしかしたら秋元強真くんみたいにRIZINに出てるかも（笑）。
――次戦の相手の児玉兼慎選手の印象は？
ジョリー：最初は「なんでこの人なんやろ」って一瞬思ったんすけど、冷静に見たら立ち技で9勝もしてるんですよね。俺の目標である篠塚辰樹にたどり着くためには、ストライカーやK-1ファイターを潰していく必要があるし、RIZIN側が考えてくれたカードだと思って受けました。
――児玉選手とBreakingDownの井原良太郎選手に因縁があるのをご存知でしたか？
ジョリー：正直ホンマに知らなかったし、児玉兼慎って検索しても何も出てこなくて。相手はMMAデビュー戦だけど、自分も打撃でいきますよ。俺の打撃は独特だし前回の試合では見せられていないので、正攻法のストライカーは俺に通用しないです。練習でも同じジムで梅野（源治）とやり合ってるし、お互いの対策練習もしています。
――今回の試合にもBreakingDownが関わってきますが、3月に行われた芦澤選手と井原選手の試合の感想を教えてください。
ジョリー：僕の戦前予想は井原選手で、BreakingDownのルールに芦澤選手が急に慣れるとは思えなかったので、予想通りだったけど、感想としては視聴者の皆さんと一緒で悲しかったっすね。
――ジョリー選手や井原選手の結果を受けて、BreakingDownからRIZINを目指す選手も増えていくと思いますか？
ジョリー：まず「お前らMMAで試合したことないやんけ」って思いますね。たまに実績のある奴も出てきますが、喋りも盛り上げも下手くそすぎて話にならない。格闘技って強さだけじゃない、華とか喋りとか総合的に見て「プロの仕事」をしないといけないんです。ただ強いだけの奴には興味ないっす、次元が違う。それで言うと、俺がライバル視してる平本蓮だけは、俺の合格ラインを遥かにクリアしてる。そういう意味ではプロっすよね、そこに関してはリスペクトを持ってます。ただ、他のブラックローズにはそんな感情はないんで。
■「フライ級に落とせるんで篠塚辰樹は歯ガタガタさせて震えてるんちゃうか（笑）」
――ターゲットの篠塚選手については？
ジョリー： 篠塚は強さ「3」、華「5」、喋り「1」、見た目「2」、ストーリー「0」。アマチュアですね（笑）。アイツを倒さないと俺の第1章は終わらないので、篠塚を倒してから「Road To ベルト」です。
――ジョリー選手は61キロのバンタム級、篠塚選手は57キロのフライ級なので、今は階級が異なりますが。
ジョリー：自分のお腹を見てほしいんですけど、今ナチュラルの体重が65キロしかなくて。水抜きだけで61キロはクリアできるから、自分の適正はたぶんフライ級なんですよ。アイツら「フライまで落としてこい」とか言って逃げまくってますけど、俺、フライいけるんで。これを聞いてアイツらは歯ガタガタさせて震えてるんちゃいますか（笑）。
――同じ階級になれば実現度も上りますね。
ジョリー：さっき会場の裏で平本丈とすれ違って、「篠塚によろしく言っとけよ」って言ったら、あいつカッコつけて「フライまで落としてきな」ってスカして歩いていったんです。それに対して俺、何か言い返したんですけど、めっちゃ大事なところで噛んで4秒くらい停止しちゃって。「うわ、噛んでもうた！」ってなりました（笑）。
――今年の試合ペースはどう考えていますか？
ジョリー：5月、夏（8〜9月）、そして大みそかと3試合やりたいです。もうRIZINのビッグマッチにジョリーは欠かせないでしょ？……まだ言うの早いか、ごめん（笑）。
――大みそかは第1試合でしたが、今回の試合順の希望はありますか？
ジョリー：1試合目で（即答）。もうマジで緊張したくないんですよ、待ってる時間がしんどい。本当に顔に出るくらい緊張するんです、榊原さんに「1試合目にして」って伝えてください（笑）。
―― ファンはもっと後半に見たいかもしれません。
ジョリー：今の俺の立ち位置的には、火付け役というか、最初にジョリーの試合を見てワクワクさせるのが役割なのかなと思っています。実力的にもね。だから、最初の方に組んで火をつけていきたいんで頑張ります！
●『RIZIN.53』
5月10日（日）神戸・GLION ARENA KOBE
会場チケットは各種プレイガイドで発売中
PPVはU-NEXT、ABEMAなど各プラットフォームで発売中