MON7Aが「THE FIRST TAKE」に初登場 『今日好き』で“おひなさま”長浜広奈へ向けた楽曲を一発撮りでパフォーマンス
YouTubeチャンネル「THE FIRST TAKE」の第659回が、24日午後10時にプレミア公開される。今回は、アーティスト・MON7Aが初登場する。
【写真】ポニーテールがかわいい！『ハロン編』でのおひなさま
今回披露するのは、昨年ABEMAの恋愛リアリティーショー『今日、好きになりました。ハロン編』に参加した際、想いを寄せる長浜広奈へ向けて弾き語りで披露し話題を呼び、3月7日に配信リリースした2ndシングル「僕のかわい子ちゃん」。
同楽曲のYouTubeでの弾き語り動画はリリース前に公開されたにもかかわらず470万回再生を記録しており、TikTokでの弾き語り音源は広く拡散された。純粋で率直な想いを歌うエモーショナルな究極のラブソングを、バンド生演奏にて一発撮りでパフォーマンスする。
■MON7Aコメント
初めての「THE FIRST TAKE」での一発撮りパフォーマンスは、マジでめっちゃ緊張しちゃって、いつもより感情的になっちゃったなと思います。でもめっちゃ全力でできてよかったなって思います。ここに来るのがマジで夢だったので、「THE FIRST TAKE」できてうれしかったです。
【写真】ポニーテールがかわいい！『ハロン編』でのおひなさま
今回披露するのは、昨年ABEMAの恋愛リアリティーショー『今日、好きになりました。ハロン編』に参加した際、想いを寄せる長浜広奈へ向けて弾き語りで披露し話題を呼び、3月7日に配信リリースした2ndシングル「僕のかわい子ちゃん」。
■MON7Aコメント
初めての「THE FIRST TAKE」での一発撮りパフォーマンスは、マジでめっちゃ緊張しちゃって、いつもより感情的になっちゃったなと思います。でもめっちゃ全力でできてよかったなって思います。ここに来るのがマジで夢だったので、「THE FIRST TAKE」できてうれしかったです。