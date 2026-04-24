佐藤二朗主演『名無し』“右手の三原則”解禁 触れたものは消える…謎の怪物のルール明らかに
俳優の佐藤二朗が脚本・主演を務める映画『名無し』（5月22日公開）より、未曾有の怪物“名無し”の謎に迫る特別映像「右手の三原則編」が解禁された。
【動画】特別映像「右手の三原則編」
本作は、“名前のない怪物”と化した男の狂気と運命を描くサイコバイオレンス。白昼の商店街やファミレスで発生する無差別殺人事件を軸に、理解不能な存在への恐怖を描き出す。
すでに公開されている予告では、白昼の商店街に現れた“名無し”が、右手に握った“見えない何か”で人々を切りつける衝撃的なシーンが話題に。「意味が分からなさ過ぎて怖い…」「これ何がどうなっている？」と、SNS上でも考察が広がっている。
今回解禁された映像では、その恐怖の核心となる“右手のルール”の一端が明かされる。提示されたのは、常識を逸脱した3つの法則――「右手が触れたものは、すべて消える」「触れられたら命も消える」「ただし名前を知らなければ消すことはできない」。
“名無し”を体現する佐藤は、これまでのイメージを覆す静かな狂気を表現。感情を排した佇まいと淡々とした殺戮が、観る者に強烈な違和感と緊張感を与える。
不可解な能力の正体、そして“名無し”の存在理由とは何か。明かされたルールは物語のヒントでありながら、新たな謎を生む内容となっている。
【動画】特別映像「右手の三原則編」
本作は、“名前のない怪物”と化した男の狂気と運命を描くサイコバイオレンス。白昼の商店街やファミレスで発生する無差別殺人事件を軸に、理解不能な存在への恐怖を描き出す。
すでに公開されている予告では、白昼の商店街に現れた“名無し”が、右手に握った“見えない何か”で人々を切りつける衝撃的なシーンが話題に。「意味が分からなさ過ぎて怖い…」「これ何がどうなっている？」と、SNS上でも考察が広がっている。
“名無し”を体現する佐藤は、これまでのイメージを覆す静かな狂気を表現。感情を排した佇まいと淡々とした殺戮が、観る者に強烈な違和感と緊張感を与える。
不可解な能力の正体、そして“名無し”の存在理由とは何か。明かされたルールは物語のヒントでありながら、新たな謎を生む内容となっている。