日本テレビ森圭介アナウンサーが24日、同局系「DayDay．」（月〜金曜午前9時）に出演。資産運用の収益について、おぎやはぎ小木博明から迫られるシーンがあった。

番組では、日経平均株価が史上初の6万円台となった話題を紹介。MCの山里亮太は「今って乱高下激しいので。こういうの（投資）をしている方は短期で見て『ああダメかも』って売るとかじゃなくて、長い目で見て、ゆっくりジグザグなってるけど結局徐々に上がっていくという、そのだいぶ先を見ないと。一喜一憂しすぎちゃうと大変なので。それのまさに象徴じゃないかな」と語った。

ファイナンシャルプランナー2級の資格を持つ森アナは「イラン情勢が始まってから15％ぐらい下がって上がっているんですね」と解説。「2009年のリーマン・ショックの後って、日経平均7000円だったんです。あれから8倍、9倍になってるってことを考えると、山里さんがおっしゃったように長い目で資産運用していくことが大事かなと感じます」と語った。

すると木曜コメンテーターの小木が「森さん、すごくもうけてるんでしょ？」と投資の収益についていきなり質問。森アナは「いや、全くもうけてないです」と穏やかな顔で返しつつ「小木さんなんてことおっしゃるんですか！」とツッコんでいた。