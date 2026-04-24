今、もっとも注目を集めるスラッガーと言えば、アストロズのヨルダン・アルバレス外野手（２８）に違いない。打率３割４分７厘、１１本塁打、２６打点とア・リーグ３冠を独占しており、全体でもすべてトップの数字をマークしている。

キューバ出身で２０１９年にメジャーデビュー。１９３センチ、１０８キロの巨漢ヒッターで２１年から２４年まで４年連続で３０本塁打をマークした。２４年にオールスター出場を果たしたが、昨年は右手第４中手骨の骨折の影響で４８試合の出場に留まった。

復活を遂げたアルバレスにチームメートのスター選手、カルロス・コレアは「正直言うと今年のヨルダンは私がこれまで見てきた中でバリー・ボンズに最も近い存在だ」と米メディア「アルバット」に力説している。強烈なコンタクト力はもちろん、特筆すべきは三振の少なさ。ホワイトソックスの村上が１０本塁打（２位）で３５三振しているのに対し、アルバレスは１１本塁打でわずか１１三振しかしていない。

同メディアは「三振が極めて稀なのはこの世のものとは思えない選球眼に基づいている。一塁が開いている時に必ず敬遠されるのもボンズ流の扱いだ。リーグで相手投手にこれほど恐怖を与える選手は他にいない」とボンズと比較するコレアの主張を裏付けているとした。昨年はマリナーズのローリーがヤンキースのジャッジを凌ぐ本塁打量産で台風の目となったが、今季はアルバレスがＭＬＢを席巻する存在になるかもしれない。