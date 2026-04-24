プルマン東京田町がチームラボボーダレス（東京・麻布台ヒルズ）と提携。

夏休みやゴールデンウイークも、人気施設に入場確約となる宿泊プランが登場します！

遠出控え需要に、完売必至スポットを満喫する「近場×体験型」の没入型アートステイもオススメです☆

プルマン東京田町「チームラボボーダレス入場チケット付きプラン」

インスピレーションを刺激する館内のアートピース

販売期間：通年 (予定)

販売条件：

・1日あたり最大3室限定

・チケット枚数 計6枚／日

予約方法：プルマン東京田町 公式ウェブサイト、電話予約 03-6400-5855

※施設休館日は公式サイトを確認ください

ゲストのインスピレーションを刺激する、仏アコーの最上級ライフスタイルホテル「プルマン東京田町」

地図のないミュージアム「森ビル デジタルアート ミュージアム：エプソン チームラボボーダレス」と提携した、入場チケット付き宿泊プランが通年販売されます！

「チームラボボーダレス入場チケット付きプラン」は、ゴールデンウィークや夏休みの東京観光にも最適です☆

チームラボボーダレス入場チケット付きプラン

彩り豊かな朝食

料金：

1泊1室 1名：70,000円〜

1泊1室 2名：86,500円〜

※3歳以下のお子様は「チームラボボーダレス」の入場料無料（大人2名＋お子様1名まで利用可能）

※4〜12歳のお子様は、客室料金に加え1人12,000円をチェックイン時にいただきます

内容：

・プルマン東京田町での客室宿泊

・プルマン東京田町レストランKASAでの朝食

・チームラボボーダレス 入館チケット（フレキシブルパス ）※宿泊人数分

対象客室：スタンダードルーム（シングルサイズのベッド2台 or キングサイズベッド1台）

※客室タイプは予約状況により異なります

このプランでは、入場日を指定後、好きな時間に入場できる「フレキシブルパス」とプルマン東京田町での宿泊および朝食をセット。

プランを通じて予約することで、ハイシーズンや完売日を含めた入場確約が可能です。

完売率も高いチームラボボーダレスのチケットを確保しやすく、旅行の計画が立てやすいのが、入場チケット付きプランの魅力。

家族でのお出かけやカップル、友人同士の東京観光にもおすすめです！

プルマン東京田町 客室からの景色

海外旅行費用が上昇傾向にある2026年夏は、東京で過ごすホリデーも選択肢になります☆

港区に位置するチームラボボーダレスへは、プルマン東京田町からタクシーで約10分と好アクセス。

プルマン東京田町は、JR山手線・田町駅直結の利便性の高い立地に加え、東京タワーへは車で約10分・お台場へはレインボーバスで1駅（約8分）です。

主要観光スポットへの移動もスムーズで、東京観光の拠点として最適。

さらに、ホテルエントランスでは、周辺散策に便利な電動自転車のレンタルも利用できます！

インスピレーションを刺激する館内のアートピース

また、プルマン東京田町はビジネスとレジャーの双方に対応するライフスタイルホテルとして、モダンな客室や開放感のあるレストラン＆バーを用意。

フィットネス施設も備えており、都市で過ごす大人のための快適な滞在が提供されています。

館内のアートや空間デザインも、細部へのこだわりが！

歌舞伎にまつわるアートを中心に和とモダンフレンチを融合させた遊び心あるデザインは、「歌舞く」がコンセプト。

インスピレーションを刺激するアートに出逢える、アップスケールホテルです。

プルマン東京田町はチームラボボーダレスとの提携を通じて、インスピレーションを刺激し、アートと都市宿泊が交差する特別な東京体験が提供されます。

ミュージアムをはじめ、東京観光を楽しんだあとは、プルマン東京田町の客室で心ゆくまでくつろげるひとときを。

落ち着いた色みを基調とし、和モダンな格子柄の壁紙や「水の街・田町」のデザインを取り入れた客室が用意されています。

心身を癒すプルマンレシピのベッド

開放感のある大きな窓から差し込む自然光と、プルマンレシピの心地よさを追求したベッドが、日常の疲れをやさしく癒すステイ体験。

都心にいながら、落ち着いたひとときを演出します！

翌朝は、レストラン「KASA」にて、バラエティ豊かな朝食ビュッフェを堪能。

ケージフリー卵を使用した出来立てのオーガニックオムレツやエッグベネディクト、新鮮なフルーツと彩り豊かなサラダにパンケーキ、和朝食も用意されています。

デザイン性と開放感あふれる空間で、ゆったりと朝食を楽しめるプランです！

森ビル デジタルアート ミュージアム：エプソン チームラボボーダレス

「森ビル デジタルアート ミュージアム：エプソン チームラボボーダレス」麻布台ヒルズ, 東京 © チームラボ

施設名称：森ビル デジタルアート ミュージアム：エプソン チームラボボーダレス

所在地：麻布台ヒルズ ガーデンプラザB B1（東京都港区虎ノ門5丁目9）

開館時間：8:30 - 21:00

※開館時間は変更になる場合があります（最新情報は公式ウェブサイトを確認ください）

※最終入館は閉館の1時間前

※EN TEA HOUSEは開館の30分後にオープン、ラストオーダーは閉館の30分前

休館日：公式ウェブサイトを確認

チームラボボーダレスは、アートコレクティブ・チームラボの境界のないアート群による「地図のないミュージアム」

アートは部屋から出て移動し、他の作品と関係し影響を受け合い、他の作品との境界線がなく、時には混ざり合います。

チームラボボーダレスは、そのような作品群による境界なく連続する1つの世界です！

そして、来館者は境界のないアートに身体ごと没入し、「境界なく連続する1つの世界」のなかを「さまよい、探索し、発見」する唯一無二のアートを体験。

チームラボボーダレスは、米国の国際的なニュース雑誌、TIME誌の「World’s Greatest Places 2024（世界で最も素晴らしい場所 2024年度版）」に選ばれています。

チームラボボーダレスと提携した、入場チケット付き宿泊プランを通年販売。

夏休みやゴールデンウイークにもぴったりな、プルマン東京田町の「チームラボボーダレス入場チケット付きプラン」の紹介でした！

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