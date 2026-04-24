『DREAMS COME TRUE CONCERT TOUR 2026 THE BLACK 〇 ALBUM』の開催を記念した限定景品が、セガプライズに登場。

セガ フェイブが展開する「セガUFOキャッチャーオンライン」に、順次展開されます！

セガプライズ「DREAMS COME TRUE CONCERT TOUR 2026 THE BLACK 〇 ALBUM」

投入時期：2026年4月より順次

登場店舗：セガUFOキャッチャーオンライン

セガ フェイブの「セガUFOキャッチャーオンライン」に『DREAMS COME TRUE CONCERT TOUR 2026 THE BLACK ◯ ALBUM』の開催を記念した限定プライズが登場。

2026年4月26日より順次、「セガUFOキャッチャーオンライン」にて展開されます☆

「セガUFOキャッチャーオンライン」は、手持ちのスマートフォンやタブレット、PCなどで楽しめる「UFOキャッチャー」

いつでもどこでもプレイできる、オンラインクレーンゲームサービスです。

充実したプライズ景品をはじめ、1日1回無料で挑戦できる「デイリーチャレンジ」や、趣向を凝らした多彩な遊び方のUFOキャッチャーが用意されています。

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2026年4月に登場する「DREAMS COME TRUE CONCERT TOUR 2026 THE BLACK 〇 ALBUM」グッズ第1弾は、前回登場時も大好評だった「ネックパスケース」

2026年5月以降は、ツアーエリアのご当地グッズや名産物とのコラボデザインを使用した「めじるしチャーム」と「プレミアムバスタオル」が登場します☆

さらに、ポーズが可愛い「くっつきミニぬいぐるみ」なども登場予定です！

DREAMS COME TRUE CONCERT TOUR 2026 ネックパスケース

登場時期：2026年4月

種類：全2種

サイズ：約W20×H16.5cm

2026年4月に登場する 2026年4月に登場する「DREAMS COME TRUE CONCERT TOUR 2026 THE BLACK 〇 ALBUM」グッズ第1弾は「ネックパスケース」

ドリカムの公式キャラクター「ドリクマ」「ワルクマ」のフェイスデザインで、ライブやイベントでも活躍してくれます☆

DREAMS COME TRUE CONCERT TOUR 2026 めじるしチャーム

登場時期：2026年5月

種類：全9種

サイズ：約W5×H7cm

2026年5月からは、普段使いできそうな楽しいグッズが続々登場。

「めじるしチャーム」は全9種の展開で、公式キャラクター「ドリクマ」と「ワルクマ」たちがいろいろな場所で楽しんでいるデザインです！

DREAMS COME TRUE CONCERT TOUR 2026 プレミアムバスタオル

登場時期：2026年5月

種類：全2種

サイズ：約W140×H70cm

賑やかなイラストデザインが楽しい「プレミアムバスタオル」

2種類のデザイン展開で、普段使いできるグッズです☆

DREAMS COME TRUE CONCERT TOUR 2026 くっつきミニぬいぐるみ

登場時期：2026年5月

種類：全4種

サイズ：約W16×D8×H18cm

「ドリクマ」と「ワルクマ」が、いろんなところにくっ付く「くっつきミニぬいぐるみ」に。

それぞれ表情違いで2種、合せて4種の展開です！

DREAMS COME TRUE CONCERT TOUR 2026 アップリケポーチ

登場時期：2026年6月

種類：全4種

サイズ：約W18×D5×H13cm

2026年6月からは、日用的な雑貨グッズも登場。

アップリケで表現した「ドリクマ」「ワルクマ」がかわいいポーチは、いろんな用途に使えます☆

DREAMS COME TRUE CONCERT TOUR 2026 プレミアムトートバッグ

登場時期：2026年6月

種類：全2種

サイズ：約W43×H28cm

「プレミアムトートバッグ」は、シンプルなデザインで普段使いしやすいグッズ。

アクセントに赤いリボンが付いています！

「セガUFOキャッチャーオンライン」で、続々登場するセガプライズのドリカムグッズをゲット。

セガプライズの「DREAMS COME TRUE CONCERT TOUR 2026 THE BLACK 〇 ALBUM」は、2026年4月24日より順次「セガUFOキャッチャーオンライン」にて展開です☆

※画像はイメージです（実際の景品とは一部異なる場合があります）

※各景品の登場日時は予告なく変更となる場合があります

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