みなさんは、親とお金の話をしっかりできていますか？ 私自身も「いつか話そう」とつい後回しにしがちなのですが……。親の“もしも”は突然やってくるものです。

東京海上日動が運営する保険なんでもポータルサイト「HOKENO」が実施した調査によると、親の看取り未経験者の約6割（61.1％）が、これまで親と“もしも”への備えについて話し合えていないことがわかりました。

今回の記事では、この調査結果をひもときながら、親の気分を害さずに将来の話をするヒントや、親子で活用できる最新のデジタル管理ツールをご紹介します。

8割が「備えは重要」と回答も、具体的な準備は3割未満

同調査では、親の看取り未経験者の多くが、親の“もしも”への備えを重要だと認識しています（83.7％）。

しかし、実際に行動した内容を見ると「資産状況を聞いた（28.9％）」や「葬儀やお墓の希望を聞いた（24.5％）」など、いずれも3割未満にとどまりました。

深い対話や具体的な準備は、つい先送りされてしまっている実態が浮き彫りになっています。

約半数が「親の気分を害してしまうのでは？」と不安に

なぜ重要だとわかっていながら会話ができないのでしょうか？

その理由として、親の看取り未経験者の半数以上が、“もしも”の話をすることで「親の気分を害してしまいそう」や「ネガティブな気持ちにさせてしまいそう」と不安を感じていることが明らかになりました（52.0％）。

親の看取り経験者の約3人に1人が後悔！ 一番困ったのは「お金」のこと

実際に親を看取った経験者の多くが、生前の話し合いが不十分だったことに後悔を感じています（33.6％）。

備えの不足により困ったことのトップ3は、1位「資産状況（22.7％）」、2位「連絡先リスト（13.9％）」、3位「葬儀やお墓の希望（12.1％）」でした。

特に「お金」にまつわる情報の不足は、遺された家族にとって大きな負担になります。現代では、こうした情報の多くが“デジタル遺品”として形の見えない資産になりつつあり、特定には多大な手間がかかります。

「デジタル時代の親子会議」TODOリスト

経済評論家の頼藤太希氏は、シニアもスマホを持つ時代、会話のきっかけは“スマホ決済始めた？”といった身近な話題からスタートし、自然な流れで将来の会話へつなげることで、親の気分を害さずに話を進められるとアドバイスしています。

あわせて、デジタル時代の情報整理を含めた「TODOリスト」を、親子で一緒に埋めていくことから始めてみるのも良いかもしれませんね。

「HOKENO」で親子のスムーズな情報共有

いきなり“もしも”の話をするのは難しくても、保険の話なら切り出しやすいかもしれません。東京海上日動が運営する保険なんでもポータルサイト「HOKENO」は、「自分のリスクに対する傾向を知る」ことから始まり、「プロへの相談」を経て、「保険加入状況の管理」までをスムーズに提供する総合プラットフォームです。この管理機能を活用することで、親の“もしも”に備えた情報共有を無理なく進めることが可能になります。

性格診断感覚で盛り上がる「パーソナルリスクタイプ診断」

31問の設問に直感的に答えるだけで、行動経済学に基づいた7つのリスク性向タイプに分類してくれる診断機能を試してみましょう。「慎重に考え備えるしっかり者」や「突き進むチャレンジャー」タイプなど、これまで避けがちだった話も、コミュニケーションの入り口として自然に生み出すことができます。

みんなの保険を調べる「ホケノのほけんナビ」

年代や性別、家族構成や年収が近い人がどんな保険に加入しているかを参考にできます。まだ働くのか、引退するのかなど今後を考えるタイミングに、同じ境遇の⼈はどんな保障／補償に⼊っているのだろう？ といった疑問を親子間で解消できます。

証券をデータ化して一元管理する「ホケノの保険管理」

保険証券をスマートフォンで撮影してアップロードするだけで、保険会社や生命保険・損害保険の種類を問わず、データ化して保存できる機能です。管理をサポートするよというスタンスならスマートに加入保険の共有を進められます。

保険の過不足がないかを確認「ホケノのあんしんアドバイス」

「ホケノの保険管理」で登録した保険の診断ができます。保障／補償内容の重複がないか、必要な補償が漏れていないかをわかりやすく確認でき、加入保険を見直せます。

「HOKENO」での情報共有をきっかけに、親子で未来の話をアップデートしてみてはいかがでしょうか。

HOKENO：https://hokeno.tokiomarine-nichido.co.jp/

「親の『もしも』に対する備え」に関する意識調査の概要

調査方法：インターネットリサーチ

調査対象：n=1030（親の看取り3年以内経験者：515人、親の看取り未経験者515人）

調査期間：2025年11月14日（金）〜2025年11月15日（土）

調査主体：東京海上日動火災保険株式会社