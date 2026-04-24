去年12月、東京・西東京市の住宅で36歳の母親と息子3人が死亡し、その後、都内の別のマンションで母親の交際相手の男性が遺体で見つかった事件で警視庁はきょう（24日）、殺人と死体遺棄の疑いで母親を容疑者死亡のまま書類送検しました。

この事件は去年12月、西東京市の住宅で36歳の母親と息子3人が死亡しているのが見つかり、その後、練馬区のマンションで母親の交際相手の中窪新太郎さん（27）が遺体で見つかったものです。

警視庁はきょう、殺人と死体遺棄の疑いで母親の野村由佳容疑者（36）を容疑者死亡のまま書類送検しました。

野村容疑者は去年12月15日、練馬区のマンションの一室で中窪さんの腹や背中を刃物で複数回刺して殺害し、遺体を寝室のクローゼットに遺棄したほか、12月19日に西東京市の自宅で▼高校1年の長男（16）▼小学5年の次男（11）▼小学4年の三男（9）を殺害した疑いがもたれています。

野村容疑者と中窪さんは当時交際関係にありましたが、中窪さんが別れを切り出していたことも分かったということです。警視庁は、2人が別れ話をめぐってトラブルになった可能性もあるとみて調べています。