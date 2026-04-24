元横綱の貴乃花光司（53）が、スーツ姿の最新ショットを公開し、反響を呼んでいる。

【映像】再婚した妻との夫婦ショット＆「幸せそう」なプライベートショット

2018年に元フジテレビアナウンサーの河野景子さん（61）と離婚後、2023年9月に一般女性との再婚を発表した貴乃花。

Instagramでは、白いひげが印象的なワイルドな姿や公園で四股を踏む様子など、日常の一面を発信している。2026年3月8日の投稿では、愛犬とじゃれあう無防備な姿を見せており、「親方が幸せそうでうれしく思います」「可愛いツーショット」などのコメントが寄せられ、話題になっていた。

スーツを着た最新ショットを披露

4月22日は、妊娠中や出産後の「周産期医療」に関わる人に向けた講演の様子を投稿し、スーツで登壇する姿を披露。

「実際に皆様と一緒に四股を踏みました。少子化のこの世の中。先生方、周産期医療に携わる方々には感謝です」と、コメントしている。

この投稿にファンからは、「かっこいい〜。親方ステキです」「親方の活躍の場がもっと広がってほしい」などのコメントが寄せられた。（『ABEMA NEWS』より）