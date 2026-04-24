お笑いコンビ、おぎやはぎ矢作兼（54）小木博明（54）が23日深夜放送のTBSラジオ「木曜JUNK おぎやはぎのメガネびいき」（木曜深夜1時）に生出演。国民的女優を育てたと豪語した。

小木は前日の同局系「水曜JUNK 山里亮太の不毛な議論」（水曜深夜1時）にゲスト出演し、南海キャンディーズ山里亮太と最初に共演した番組について語っていた。

おぎやはぎの2人は山里と日本テレビ系バラエティー番組「落下女」（05年10月から半年間）で共演。その番組には新垣結衣と杏さゆりも出演していた。矢作が「ガッキーね、ガッキーがいるんだから」と語ると、小木も「俺たちが育てたみたいなもんだから」と同調。矢作が「育ててないけど」とツッコミを入れつつ「信じられないよ。だって、ガッキーが高校生の制服着て学校帰りに来るんだよ？ 収録に。『学校帰り？』みたいな。あんな時代があるんだもん」と当時を回想。

小木も「めちゃくちゃかわいかったな、あの時から。輝いていたよな」と懐かしんだ。

「落下女」は若手のお笑い芸人たちが“こうすれば女の子は落ちるはず”という妄想をコントやVTRで紹介する番組。おぎやはぎの他、バナナマン、ドランクドラゴン、ラーメンズ片桐仁、南海キャンディーズ、アンガールズらが出演していた。