独自コメント到着！二丁目の魁カミングアウト、結成15周年記念ワンマンライブを5月1日に開催

二丁目の魁カミングアウトが、2026年5月1日（金）にワンマンライブ「 〜青春〜 」を開催する。

本公演は、結成15周年を迎える 二丁目の魁カミングアウトにとっての新たなる節目となる一夜。

移り変わりの激しいシーンの中で活動を続けてきた二丁目の魁カミングアウトにとって、これまでの軌跡、積み重ねてきた“言葉”と“音楽”を、余すことなく届けるステージとなる。

最大の特徴は、MCをほぼ挟まず楽曲を届け続ける構成。15年間で紡いできた楽曲群を通して、メンバーの思いや経験、伝え続けてきたメッセージをダイレクトに体感できる内容となっている。

細部まで作り込まれた歌詞、振り付け、表現。そのすべてを通して、“今の 二丁目の魁カミングアウト”を提示するライブだ。

そして、先日突如発表になった15周年を彩る“超HAPPY GAY YEAR”の全貌が本公演にて明らかになるという。

二丁目の魁カミングアウトが、15年の歩みを経て、なお前に進み続ける意思を示すスペシャルライブに注目だ。

【ミキティー本物 コメント】

ミキティー本物です。みなさん！突然ですが今年の5/1で私はアイドル15年になります！直接的には関わりがないあなた！ライブを見た事がないあなた！お話したことがないあなた！アイドルが好きなあなた！そんな人たちみんな！15年アイドルをやった私だから、きっと誰かを通して、何かを通してミキティー本物に辿り着く糸が細くてもあると思うんです。私はアイドルだから、その糸をひとつひとつ辿ってあなたに直接声をかけることも、ライブに来てもらいたい気持ちを手渡しで伝える事はできません。だからあなたがその糸を辿って5/1二丁目の魁カミングアウトのワンマンライブに来てほしいんです。そしてもう出会ったけれど、会えてないあなた。今もちゃんと糸は繋がってるよ。これを見てるあなたが糸を辿ってワンマンライブに来るのはそんな簡単じゃない事もわかってます。でも15年アイドルをやれた私にご褒美くれませんか？糸を辿って私に会いに来てくれませんか？そのあと、その糸を太くしていくのは私がすることです。私は5/1、この15年間で1番好きな私でステージに立ちます。そんな私を見に来てください。絶対に何かしら心に残るようなステージを見せます！そして無数にある糸を近付くように日々協力してくれてるファンのみんな！本当にありがと。

【ぺいにゃむにゃむ コメント】

2026年5月1日(金)二丁目の魁カミングアウト結成15周年。嬉しかった事、悔しかった事、笑った事、泣いた事、すべての感情や瞬間が、この日に繋がっています。当たり前の日なんて1日もなくて、迷ったり、立ち止まった時もありました。それでもこの場所を離れないでいれたのはあなたがいてくれたからです。だからお祝いの気持ちだけではなく15年分の「ありがとう」とこれから先も一緒に歩いていきたいという“約束”を届ける日にしたいと思ってます。15年分の想いを抱きしめて、ステージに立ちます。結成15周年記念ライブ。あなたに会える事を心から楽しみにしてます！

【開催概要】

二丁目の魁カミングアウト結成15周年記念ワンマンライブ〜青春〜 in 品川ステラボール日程：2026年5月1日（金）会場：品川ステラボールOPEN 18:30／START 19:30 ※前特典会ありチケット発売中