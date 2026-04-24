フリーの新井恵理那アナウンサーが、長女の１歳を記念して家族ショットを撮影した。

２４日に自身のインスタグラムを更新し、「娘が一歳になったので記念撮影しました。ブラウスは、娘への誕生日プレゼントとしてお揃いで作っちゃったー…！ネックレス風にビーズを付けたり、ヘアリボンを作ったりして、楽しかった♪」と、おそろいコーデで娘と撮影。「一年か〜と思うと、なんだかノスタルジックな気持ちに…誕生したその日よりも、その前の日の記憶のほうが、濃く残っています」としみじみ。

１年前の出産を振り返りながら「出産のたびに、自分自身も生まれ直すような感覚があって、あの瞬間に、わたしの人生はまたひとつ、新しい季節へと切り替わったんだな、と思う…この世に生まれてきてくれて、本当にありがとう！まだまだ未熟な母親だけど、一緒に成長していきたいです♪」と感慨深げに記した。

２人の子ども＆夫と一緒に撮影した写真も。和やかな雰囲気が伝わってくる。フォロワーは「新井さんモデルみたいでめちゃくちゃ素敵ですね」「かわいい…美人ママさん」「微笑ましいです」の声を寄せた。

新井アナは２０２３年４月に結婚と第１子妊娠を発表。お相手は一般男性で「同世代で大阪出身、現在は都内に会社勤めをしている、非常に陽気な方です」などと説明。同年１０月に第１子、２５年４月に第２子の出産を公表した。