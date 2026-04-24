俳優のピーターこと池畑慎之介（７３）が２４日放送のＴＯＫＹＯ ＭＸ「５時に夢中！」（月〜金曜・午後５時）にゲストコメンテーターとして生出演。独身生活を続けている理由を明かした。

この日の視聴者生投票のテーマ「あなたは今、（１）選択的おひとり様（２）選択的ではないおひとり様（３）パートナーありのどれですか？」について聞かれると、自身について「選択ありでしょうね。一人暮らしを自分で選んでるわけだから」と答えた池畑。

ＭＣのミッツ・マングローブに「自分の意思で？ １人を」と聞かれると「そうですよ。一緒に住もうって言われても断ったことがありますし…」と返答。「なんか１人が好きなの」と続けたところでミッツに「一緒に住もうって言われたことがあるんですか？ いつ頃ですか？」と重ねて聞かれると「失礼だな！ お前は！」とキレてみせ、爆笑した。

ミッツがめげずに「だって、一緒に住もうかなんて言われたの５０年くらい前の話でしょ？」と言うと「まあ、そうだけど…」と苦笑しながら認めた池畑。

「私、１年だけ同棲したことがありますけど、（ご飯を）作って待ってても帰ってこないと本当、イライラするのね。そういうので嫌になっちゃったの」と続けると「『７時半に帰るよ』って言って待ってたら９時になっても帰ってこないしさ。『事故でも起こしたか？ バイクでこけたんじゃないか？』とかさ、いろいろ考えるじゃない？ そしたらさ。１０時くらいに『ごめん、ごめん』とか電話かかってきてさ。留守電もない頃だからね、その頃ね。『今から帰るからね』って言われても冷めちゃってるわけよ、７時半に作ったご飯なんて。それから、ちょっと“離婚”になっちゃいました」と別離の理由を明かしていた。