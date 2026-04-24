ほっともっと、全国の店長に聞いた「『おろしかつめし』のおすすめポイント」とは?
持ち帰り弁当の「Hotto Motto(ほっともっと)」は4月23日、4月15日より販売している「『おろしかつめし』のおすすめポイント」を発表した。調査は4月16日〜19日、全国「ほっともっと」の店長24名を対象に行われた。
ほっともっと「おろしかつめし」
「おろしかつめし」は、柔らかなとんかつにたっぷりの大根おろしが添えられた期間限定メニュー。「おろしかつめし(丼タイプ)」(690円)と、セパレートタイプの「おろしかつ弁当」(750円)の2種類が販売されている。
ほっともっと「おろしかつめし」
アンケート調査では、「おろしかつめし」のおすすめポイントを選択肢の中から2つ選んでもらった。
ほっともっと「おろしかつめし」おすすめポイントは?
その結果、最も多くの票を集めたのは「とんかつをさっぱり味わえる」で16票を獲得。続く2位は「焼津産鰹節だし使用の特製ダレが美味しい」(11票)、3位は「別添のわさびで味変できる」(10票)と続き、フリーコメントでは「さっぱりとがっつり食べられる、素敵なお弁当です!」「タレが美味しく、ご飯が進みます」「わさびがとんかつと合うので、ごはんが進みます」「期間限定の復刻人気商品です。今しか食べられません!」といった声が寄せられた。
ほっともっと「おろしかつめし」
「おろしかつめし」は、柔らかなとんかつにたっぷりの大根おろしが添えられた期間限定メニュー。「おろしかつめし(丼タイプ)」(690円)と、セパレートタイプの「おろしかつ弁当」(750円)の2種類が販売されている。
アンケート調査では、「おろしかつめし」のおすすめポイントを選択肢の中から2つ選んでもらった。
ほっともっと「おろしかつめし」おすすめポイントは?
その結果、最も多くの票を集めたのは「とんかつをさっぱり味わえる」で16票を獲得。続く2位は「焼津産鰹節だし使用の特製ダレが美味しい」(11票)、3位は「別添のわさびで味変できる」(10票)と続き、フリーコメントでは「さっぱりとがっつり食べられる、素敵なお弁当です!」「タレが美味しく、ご飯が進みます」「わさびがとんかつと合うので、ごはんが進みます」「期間限定の復刻人気商品です。今しか食べられません!」といった声が寄せられた。