25日（土）は晴れるところが多くなるでしょう。朝は北日本や東日本では冷え込みますが、日中は過ごしやすい陽気となりそうです。24日（金）午後5時更新の最新の予報をお伝えします。

■広くお出かけ日和 九州南部では雨も

25日（土）は、九州北部〜北海道は晴れるところが多くなるでしょう。西日本〜東日本の太平洋側は早朝にかけては雲が広がり、沿岸部で雨の可能性がありますが、日中は日差しが届きそうです。24日（金）は札幌で、平年より12日も早くソメイヨシノの満開が発表されました。北海道はお花見日和となりそうです。一方、九州南部は雲が広がりやすく、雨の降るところもありそうです。夜ほど降りやすくなるでしょう。

■朝は北日本と東日本内陸で遅霜注意 昼間は各地で過ごしやすい

北日本には寒気が残り、また晴れて放射冷却が強まるため、朝は冷えそうです。北海道では氷点下の冷え込みとなるところも多く、旭川は最低気温-3℃の予想です。北日本と東日本の内陸を中心に霜注意報が発表されています。農作物の管理に注意してください。

日中は気温が上がり、北日本では15℃前後、西日本〜東日本では20℃〜25℃くらいになりそうです。1日の寒暖差にはお気をつけください。

【25日（土）の予想最低気温】（）内は前日比と季節感

札幌 2℃（-1 4月上旬）

青森 1℃（-2 3月下旬）

仙台 7℃（-2 4月中旬）

新潟 6℃（-5 4月上旬）

東京 12℃（±0 平年並み）

名古屋 14℃（＋1 5月上旬）

大阪 14℃（±0 5月上旬）

広島 11℃（-3 4月中旬）

高知 12℃（-4 平年並み）

福岡 14℃（-1 5月上旬）

那覇 21℃（-1 5月上旬）

■26日（日）は西日本では激しい雨のおそれ 北日本でも20℃前後に

【25日（土）の予想最高気温】（）内は前日比と季節感札幌 15℃（＋6 平年並み）青森 14℃（-1 4月中旬）仙台 14℃（-4 4月上旬）新潟 16℃（±0 4月中旬）東京 20℃（±0 4月中旬）名古屋 23℃（＋2 5月上旬）大阪 24℃（＋3 5月上旬）広島 25℃（＋4 5月下旬） 夏日になれば9日ぶり高知 22℃（＋3 平年並み）福岡 25℃（＋5 5月下旬） 夏日になれば今年初那覇 24℃（±0 4月中旬）

26日（日）は四国の南に発生する見込みの低気圧が発達しながら東へと進むでしょう。西日本では太平洋側を中心に雨が降りそうです。大気の状態が不安定となり、雷を伴って激しい雨の降るおそれがあります。東日本や北日本は日中晴れますが、東日本では夜、雨のところもありそうです。また、暖気が北日本にも入るため、最高気温は札幌19℃、青森21℃など、北日本でも20℃前後まで上がりそうです。

■岩手・大槌町は週末も空気乾燥 次の雨のタイミングは？

山林火災が発生している岩手・大槌町では、週末も晴れて空気の乾燥が続く見込みです。25日（土）は東風から次第に南風に変わる見込みで、26日（日）は南風が続くでしょう。27日（月）は盛岡と宮古ともに曇り、28日（火）は盛岡で雨が降る予報です。大槌町でも一時的に雨が降る可能性があります。