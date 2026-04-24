◆男子プロゴルフツアー 前沢杯 第２日（２４日、千葉・ＭＺ・ＧＣ＝６６５２ヤード、パー７２）

第１ラウンドで日本の男子ツアー出場の女子で史上初めてアンダーパーを記録した青木瀬令奈（リシャール・ミル）は３バーディー、２ボギーで連日の７１。この日もアンダーパーで回り、通算２アンダーの７２位で週末を迎える。

強風の中、青木が踏ん張った。フェアウェーキープ率は１００％で、前日の９２・８５％に続き全体１位。「今日は朝から風が強かったので、攻めていく、伸ばしていくというより耐えていくことになると思っていた。２番が３パットのボギーで反省もあるけど、明日明後日で１日ぐらいは６０台を出したい」と目標を掲げた。

トップと２打差の７位に浮上した同組の宮里優作に「風が強かったし、下が転がらないし、距離が残っていたから、今日は難しかったと思う。アプローチとパターでセーブしていた。連日アンダーパーだから本当にすごい」と言わしめた。その宮里は後半８、９番を連続イーグルで締めた。「回りながらもギャラリーのような感じで見ていた。応援団というか。（キャディーの成田）美寿々と『入れー！』って言っていた」と大興奮だった。