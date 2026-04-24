死海の塩を配合。ハーバーからラベンダーとプチグレンの香りのバスソルトが発売
ハーバー研究所は4月20日、バスソルト「スクワホットバスソルト ラベンダー&プチグレン」(2,420円)を、通信販売および全国のショップハーバーにて、数量限定で発売した。
「スクワホットバスソルト ラベンダー&プチグレン」(2,420円)
同商品には、体を温める成分を多く含むホットゆずシナモンエキスと、通常の海水の約10倍の塩分濃度を持つ死海の塩を採用した。豊富なミネラル成分が肌を柔らかく整え、温浴効果によって肌のくすみや体のむくみをスッキリと解消する。お湯に溶かすと乳白色に変化し、視覚的にもリラックス効果を演出する。
爽やかで落ち着きのある香りのラベンダーとプチグレンの天然精油を配合した。肌のバリア機能をサポートする保湿成分により、洗浄後の乾燥を防ぎ、なめらかな肌へと導く。
「スクワホットバスソルト ラベンダー&プチグレン」(2,420円)
同商品には、体を温める成分を多く含むホットゆずシナモンエキスと、通常の海水の約10倍の塩分濃度を持つ死海の塩を採用した。豊富なミネラル成分が肌を柔らかく整え、温浴効果によって肌のくすみや体のむくみをスッキリと解消する。お湯に溶かすと乳白色に変化し、視覚的にもリラックス効果を演出する。
爽やかで落ち着きのある香りのラベンダーとプチグレンの天然精油を配合した。肌のバリア機能をサポートする保湿成分により、洗浄後の乾燥を防ぎ、なめらかな肌へと導く。