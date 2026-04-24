【1位〜6位】4月25日(土)の運勢を発表！毎日12星座占いランキング♡
【1位】双子座
総合運：★★★★★
周りに対して親切にすればするほど、あなた自身にも嬉しいことがありそう！たくさんの人との間で、お互いに感謝し合う空気が生まれるでしょう。誰に対しても、必要以上に干渉しないのが、最高の運気を生かす秘訣です。
「こう考えているかも」「こういうことを言いたいのかな？」と、考え過ぎてしまうかも。ただ、あれこれと考えずにリラックスしていれば、自然と愛情が深まる会話や空気が生まれてきます。不安になったら、深呼吸をしてみて。
金運
身の周りのいろいろな人が持っているお金の情報や知識が、あなたに入ってくる運気です。今日のところは、話を聞くことに徹して情報収集をするつもりでいるとよさそう。すると、自分にとって本当に重要な話を見極めることができます。
ラッキーアイテム：双眼鏡
ラッキーカラー：パステルイエロー
【2位】水瓶座
総合運：★★★★☆
あなたが望んでいる人生を歩むための、人間関係が広がりそうな日です。信頼や尊敬の気持ちを抱いている目上の人には、どんどん甘えていってください。何かをお願いしたり、教えてもらったりすることが、特にオススメ！
恋愛運
「どうしてほしいのだろう？」「何を望んでいるのだろう？」と、相手の気持ちを察するのは、今日はほどほどでOK。それよりも、あなたがしたい話をし、あなたが望むことを提案して。自然に理解し合える部分が増えていくはずです。
金運
｢欲しい｣という衝動と｢必要ない｣という理性がぶつかり合う金運。ただ、そういう日だという心構えがあれば、無駄遣いせずに1日を過ごせるはずです。一方、信頼や尊敬をしている人から食事などに誘われたら、迷わずお金を使ってOK。
ラッキーアイテム：鍵
ラッキーカラー：マゼンタ
【3位】獅子座
総合運：★★★★☆
1日中、エネルギッシュに動き続けることができそうな日です。積極的に行動するほど、運気の勢いが増していきます。特に、好きなことや心から「楽しい！」と思えることに時間を使うのが◎。ほかのことへのやる気もアップしそう。
恋愛運
今日は自信を持って行動してOK。すると、出会いがあったり、恋の相手と近づけたりと嬉しい展開がありそう。視線が絡んだときは、一瞬でも甘い表情をするのがポイント。さらに、はしゃぐような笑顔を見せられる話題があると最高です。
金運
あなた自身の中から、｢人のためにお金を使いたい｣という気持ちが湧いてきそう。それを実行することで、喜ばれたり満足できたりするだけでなく、お金との縁がグンと強くなる日。相手が恐縮しない程度の金額を、気持ちよく使って。
ラッキーアイテム：メガネ
ラッキーカラー：ホワイト
【4位】山羊座
総合運：★★★★☆
懐かしいものや人との縁が、舞い戻ってきそうな日です。「過去は過去」と割り切らず、懐かしむことを純粋に楽しんでみて。すると、今の自分に必要なのかどうか、自信をもって判断できるはずです。旧友から貴重な情報がもたらされる可能性も大。
恋愛運
思い切った行動や発言をすると、相手からも嬉しいリアクションがありそうな恋愛運です！言葉や表情で熱い想いを伝えてみてください。復縁を望んでいる相手にも大胆に！出会いを求めるのなら、個性的なファッションがオススメ。
金運
｢まさか…｣と驚くような臨時収入があるかもしれません！この最高の金運を生かすためにも、今日は誰に対しても堂々と接してください。それが信頼につながり、お金との縁をさらに強くする人脈が広がる可能性もあります。
ラッキーアイテム：キャンドルスタンド
ラッキーカラー：ローズピンク
【5位】魚座
総合運：★★★☆☆
理解者や味方がいると確信し、自信を深めることができる日です。たとえ反対されたとしても「こうしたい」「これが正しい」という、あなた自身の考えを信じて〇。「見てくれている人は、ちゃんといる」と実感できるでしょう。
恋愛運
相手の態度や言葉に「嫌われたんだ」と感じたり、自分自身に「何の魅力もない」と思ったりと、ネガティブになりやすい恋愛運です。ひとりで考え込むのはNG。気心の知れた人に話して「そんなことはない」と笑い飛ばしてもらって。
金運
これまでよりも上手にお金を使えるようになる運気。｢すぐにでも欲しい！｣と思う物があっても、寝る直前まで決断しないのがポイントです。しっかりと考える時間を意識的に作ることで、金銭面での改善ポイントを発見できそう。
ラッキーアイテム：カレンダー
ラッキーカラー：ネイビー
【6位】蟹座
総合運：★★★☆☆
「いつかはやってみたい」と考えていることがあれば、今日、これまでよりも具体的に動いてみるといいでしょう。今までより有益な情報が入ってきたり、いい意味で風向きが変わったと感じることができそうです。
恋愛運
もしかしたら、知り合って間もない人が接近してくるかも。また、最近友達になった人のアドバイスが、恋に役立つ可能性も大。いずれにしても「お互いをあまり知らないから」と心を閉ざさず、何でも話してみるのが幸せへの近道です！
金運
｢これくらいは、使ってもいいかな｣と、気を緩めずきちんと金銭管理をする、そういう意識で過ごすと、お金の扱い方がとても上手になる運気です。買い物でも投資でも、自分なりのルールをきちんと守るといいでしょう。
ラッキーアイテム：折り紙
ラッキーカラー：カーキ