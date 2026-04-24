華乃「恋する女の子の日常に溶け込む音楽を届けたい」

今、注目の女の子を紹介する『anan』で連載中の「イットガール」。今回はシンガーの華乃さんです。

アイドルグループGANG PARADEでの活動を経て、2025年にソロデビュー。透明感のあるキュートな歌声で、“新世代のラブソングシンガー”として注目を集める。

「『聴き心地がいいね』と歌声を褒めていただけるのは嬉しいです。ただ、感情を表に出すのは苦手。等身大の自分のまま、余韻を感じられるように歌うことを心がけています」

発売中の1stEP『トキメキ詐欺 - EP』では表題曲をはじめ、恋に揺れる女性の気持ちを繊細に表現。

「『ちょっといけない』と思いながらも、相手にときめいてしまうことって、誰にでもあると思うんです。そんな女の子の気持ちに寄り添って、日常に溶け込むような音楽を届けていきたい。いつかは自分で作詞や作曲にも挑戦してみたいです！」

華乃

かの 2025年9月に音楽プロジェクト MAISONdesに参加し「ならない日々 feat.華乃, MIMI」を、11月には初のオリジナル曲「お気の毒様ね。」をリリース。