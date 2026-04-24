【付録】「BOAT TOTE BAG」が付いてくる！ 『SNOOPY めっちゃBIG！！ BOAT TOTE BAG BOOK』が4月30日発売
数ある雑誌の中から、今月チェックしておきたい付録の魅力を詳しくご紹介します。今回ピックアップするのは、『SNOOPY めっちゃBIG！！ BOAT TOTE BAG BOOK』（宝島社）の「めっちゃBIG！！ BOAT TOTE BAG」です。この一冊でしか手に入らない限定アイテムということもあり、その仕上がりが気になっている方も多いはず。そこで、気になる仕様や魅力を紹介します。
宝島社から4月30日に発売される『SNOOPY めっちゃBIG！！ BOAT TOTE BAG BOOK』（税込3740円）。付録として、「めっちゃBIG！！ BOAT TOTE BAG」が付いてきます。
マチをたっぷりと取ったBIGサイズ設計が最大の魅力です。高さ35×幅44×マチ16cmという余裕のあるサイズ感で、日用品のまとめ買いから1泊程度の小旅行まで幅広く対応します。厚手で丈夫な生地を使用しているため、重い荷物を入れても安心感があるのが嬉しいポイントです。
ブラックの生地にベージュのステッチが映える、クラシックで上品なデザインに仕上がっています。フロントポケットには愛らしいスヌーピーの刺しゅうが施されており、大人のカジュアルスタイルにも自然に馴染みます。ショルダーストラップ付きで、手持ちと肩掛けの2WAYで使い分けられる実用性の高さも見逃せません。
※掲載されている情報は記事公開時のものです。あらかじめご了承ください。
また、記事中の商品を購入すると、売上の一部がオールアバウトに還元されることがあります
(文:All About ニュース編集部)
『SNOOPY めっちゃBIG！！ BOAT TOTE BAG BOOK』の「BOAT TOTE BAG」が見逃せない！
宝島社から4月30日に発売される『SNOOPY めっちゃBIG！！ BOAT TOTE BAG BOOK』（税込3740円）。付録として、「めっちゃBIG！！ BOAT TOTE BAG」が付いてきます。
大容量で小旅行にも対応！ 使い勝手抜群のBIGサイズ
マチをたっぷりと取ったBIGサイズ設計が最大の魅力です。高さ35×幅44×マチ16cmという余裕のあるサイズ感で、日用品のまとめ買いから1泊程度の小旅行まで幅広く対応します。厚手で丈夫な生地を使用しているため、重い荷物を入れても安心感があるのが嬉しいポイントです。
大人カジュアルなデザインと便利な2WAY仕様
ブラックの生地にベージュのステッチが映える、クラシックで上品なデザインに仕上がっています。フロントポケットには愛らしいスヌーピーの刺しゅうが施されており、大人のカジュアルスタイルにも自然に馴染みます。ショルダーストラップ付きで、手持ちと肩掛けの2WAYで使い分けられる実用性の高さも見逃せません。
※掲載されている情報は記事公開時のものです。あらかじめご了承ください。
また、記事中の商品を購入すると、売上の一部がオールアバウトに還元されることがあります
(文:All About ニュース編集部)