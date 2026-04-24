今月の注目雑誌から、魅力的な付録「めっちゃBIG！！ BOAT TOTE BAG」を詳しくご紹介します。付録とは思えないクオリティの高さに注目が集まる今回のアイテム。完売前にぜひチェックしておきたい、その詳細を分かりやすくお届けします。（サムネイル画像出典：Amazon）

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数ある雑誌の中から、今月チェックしておきたい付録の魅力を詳しくご紹介します。今回ピックアップするのは、『SNOOPY めっちゃBIG！！ BOAT TOTE BAG BOOK』（宝島社）の「めっちゃBIG！！ BOAT TOTE BAG」です。この一冊でしか手に入らない限定アイテムということもあり、その仕上がりが気になっている方も多いはず。そこで、気になる仕様や魅力を紹介します。

『SNOOPY めっちゃBIG！！ BOAT TOTE BAG BOOK』の「BOAT TOTE BAG」が見逃せない！


宝島社から4月30日に発売される『SNOOPY めっちゃBIG！！ BOAT TOTE BAG BOOK』（税込3740円）。付録として、「めっちゃBIG！！ BOAT TOTE BAG」が付いてきます。

大容量で小旅行にも対応！ 使い勝手抜群のBIGサイズ


マチをたっぷりと取ったBIGサイズ設計が最大の魅力です。高さ35×幅44×マチ16cmという余裕のあるサイズ感で、日用品のまとめ買いから1泊程度の小旅行まで幅広く対応します。厚手で丈夫な生地を使用しているため、重い荷物を入れても安心感があるのが嬉しいポイントです。

大人カジュアルなデザインと便利な2WAY仕様


ブラックの生地にベージュのステッチが映える、クラシックで上品なデザインに仕上がっています。フロントポケットには愛らしいスヌーピーの刺しゅうが施されており、大人のカジュアルスタイルにも自然に馴染みます。ショルダーストラップ付きで、手持ちと肩掛けの2WAYで使い分けられる実用性の高さも見逃せません。
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(文:All About ニュース編集部)