スバル、新型ラリーカー「スペックZ」発表。AWD化のBRZで5月デビューへ

スバルは2026年4月24日、全日本ラリー選手権（JRC）のJN1クラスに参戦する新たな競技車両を公開しました。

同社は商品開発とモータースポーツの連携を深めるため、新たに「スポーツ車両企画室」を設立し、量産車へのフィードバックを強化する方針です。

【画像】超カッコイイ！ これが「新BRZ」です！ 究極モデルを画像で見る！（30枚以上）

今回の新マシン投入は、過酷なラリーの現場で技術を磨き、ブランド価値の向上を目指す取り組みの一環として位置づけられています。

スバルはこれまで「WRX S4」をベースとした車両で参戦していましたが、道幅が狭く連続するカーブが多い国内ラリーにおいて、車体の大きさと重量が課題となっていました。

競合チームが投入する小型で軽量なRally2車両に対して、ギャップを埋めきれない状況が続いていたといいます。

これらに対抗するための大幅なアップデートとして、同社はベース車両に「BRZ」を新たに選定。

ボディサイズは全長4265mm×全幅1820mm×全高1300mmとなり、BRZが本来持つ車両重量の軽さや重心の低さを活かし、車体が素早く向きを変えやすくなるヨー慣性モーメントの低減を図ることで、ラリーシーンでの優位性確保を狙います。

新型ラリーカーの名称は「SUBARU BOXER RALLY SPEC Z」で、「Z」にはボクサーラリーにおける「究極」という意味が込められています。

公開されたマシンの外観には専用の空力パーツが装着され、エンジン本体は車体後方へ寄せて配置されるなど、徹底した低重心化とマスの集中化が図られています。

パワートレインは実績のある「FA24」型2.4L水平対向エンジンをベースにターボとリストリクターを装着。これにより、最高出力は280PS以上、最大トルクは500Nm以上を発揮します。

駆動方式はラリー競技で利点の多い直結式AWDを採用し、SADEV製の6速シーケンシャルトランスミッションが組み合わされます。

車両設計においては、理想的な前後重量配分を実現するため、車体骨格からの軽量化に加え、エンジンや各部品を極限まで車両の重心近く、かつ低い位置に配置するマスの集中化が徹底されました。

前輪を駆動するデファレンシャルギアをエンジンの下部に配置する工夫も施されています。サスペンションはWRX S4のシステムを踏襲しつつ、最適化が図られました。

実戦デビューは、5月8日に開幕する全日本ラリー選手権第3戦（奈良）

群馬サイクルスポーツセンターで行われたシェイクダウンテストでは、ドライバーの新井敏弘選手がステアリングを握りました。

新井選手は、従来の車両とは異なる特性を実感しつつ、特にターマック（舗装路）での性能向上に期待を示しています。ボディサイズに対して相対的に大きなタイヤ（210／650R18）を装着できることが有利に働くと分析しています。

一方で、新たな車両レイアウトによる課題も確認されています。

車内空間の制約に加え、センタートンネル付近からの熱の侵入により、コ・ドライバーにとって過酷な環境になるといいます。

今年からコ・ドライバーを務める安藤裕一選手は、高温の車内環境に耐えるための体力作りなど、実戦に向けた準備を進めると話していました。

※ ※ ※

新設されたスポーツ車両企画室の山田大輔担当部長は、実戦環境での走行距離がまだ不足している点を説明。

未知のマイナートラブルが発生する可能性を考慮し、シーズンの序盤は車両のデータ収集と課題の洗い出しに注力する方針だといいます。

新マシンの実戦デビューは、5月8日に開幕する全日本ラリー選手権第3戦（奈良）が予定されています。

スバルは、軽量かつ低重心というBRZ本来の特性と強化されたパワートレインを活かし、競合がひしめくクラスでの優位性確保を図ります。新体制で挑むスバルチームの今後の展開が注目されます。