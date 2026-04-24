TDR“ステッチ”の新グッズ登場へ！

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　東京ディズニーリゾートは、6月4日（木）から、自由気ままに遊んでいる“スティッチ”の魅力がつまった新作グッズを発売する。

【写真】大容量のトートバッグも！　スティッチの新グッズ一覧

■エンジェルもデザインに登場

　今回登場するのは、寝転がったり逆立ちしたり、スティッチのいろいろなポーズや表情を楽しめるグッズ。

　ラインナップは、スティッチのぬいぐるみが付いた「カチューシャ」をはじめ、スティッチが恋焦がれるピンクのエイリアン、エンジェルの「くっつきぬいぐるみ」や、ぬいぐるみのスクランプをモチーフにした「ショルダーバッグ」など、身に着けグッズが多数そろう。

　そのほか、「トートバッグ」、「ドリンクボトル」、「スライドミラー」といった夏のレジャーで活躍するアイテムも用意。パークの外でも、スティッチたちと一緒におでかけが楽しめる。