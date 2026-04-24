TDR、ステッチの新グッズ登場へ！ ぬい付きカチューシャなどラインナップ＜東京ディズニーリゾート＞
東京ディズニーリゾートは、6月4日（木）から、自由気ままに遊んでいる“スティッチ”の魅力がつまった新作グッズを発売する。
【写真】大容量のトートバッグも！ スティッチの新グッズ一覧
■エンジェルもデザインに登場
今回登場するのは、寝転がったり逆立ちしたり、スティッチのいろいろなポーズや表情を楽しめるグッズ。
ラインナップは、スティッチのぬいぐるみが付いた「カチューシャ」をはじめ、スティッチが恋焦がれるピンクのエイリアン、エンジェルの「くっつきぬいぐるみ」や、ぬいぐるみのスクランプをモチーフにした「ショルダーバッグ」など、身に着けグッズが多数そろう。
そのほか、「トートバッグ」、「ドリンクボトル」、「スライドミラー」といった夏のレジャーで活躍するアイテムも用意。パークの外でも、スティッチたちと一緒におでかけが楽しめる。
【写真】大容量のトートバッグも！ スティッチの新グッズ一覧
■エンジェルもデザインに登場
今回登場するのは、寝転がったり逆立ちしたり、スティッチのいろいろなポーズや表情を楽しめるグッズ。
ラインナップは、スティッチのぬいぐるみが付いた「カチューシャ」をはじめ、スティッチが恋焦がれるピンクのエイリアン、エンジェルの「くっつきぬいぐるみ」や、ぬいぐるみのスクランプをモチーフにした「ショルダーバッグ」など、身に着けグッズが多数そろう。
そのほか、「トートバッグ」、「ドリンクボトル」、「スライドミラー」といった夏のレジャーで活躍するアイテムも用意。パークの外でも、スティッチたちと一緒におでかけが楽しめる。