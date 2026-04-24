通貨オプション　ボラティリティー ドル円１週間は８％台
　USD/JPY　EUR/USD　EUR/JPY　GBP/USD
1WK　8.67　7.22　6.67　7.39
1MO　7.50　6.08　5.88　6.90
3MO　8.09　6.18　6.67　6.99
6MO　8.53　6.27　7.26　7.28
9MO　8.80　6.47　7.67　7.53
1YR　8.97　6.69　7.94　7.69

　　　　　　　　　 　　　　　　　　　
　GBP/JPY　AUD/USD　USD/CHF
1WK　7.60　10.32　7.67
1MO　6.94　9.40　6.89
3MO　7.63　9.42　7.19
6MO　8.29　9.62　7.38
9MO　8.67　9.72　7.58
1YR　8.88　9.81　7.75
東京時間17:00現在　参考値

ドル円の１週間物は８％台。来襲初めの日銀会合もあり、少し高め推移。