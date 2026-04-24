通貨オプション ボラティリティー ドル円１週間は８％台
通貨オプション ボラティリティー ドル円１週間は８％台
USD/JPY EUR/USD EUR/JPY GBP/USD
1WK 8.67 7.22 6.67 7.39
1MO 7.50 6.08 5.88 6.90
3MO 8.09 6.18 6.67 6.99
6MO 8.53 6.27 7.26 7.28
9MO 8.80 6.47 7.67 7.53
1YR 8.97 6.69 7.94 7.69
GBP/JPY AUD/USD USD/CHF
1WK 7.60 10.32 7.67
1MO 6.94 9.40 6.89
3MO 7.63 9.42 7.19
6MO 8.29 9.62 7.38
9MO 8.67 9.72 7.58
1YR 8.88 9.81 7.75
東京時間17:00現在 参考値
ドル円の１週間物は８％台。来襲初めの日銀会合もあり、少し高め推移。
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3MO 8.09 6.18 6.67 6.99
6MO 8.53 6.27 7.26 7.28
9MO 8.80 6.47 7.67 7.53
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GBP/JPY AUD/USD USD/CHF
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9MO 8.67 9.72 7.58
1YR 8.88 9.81 7.75
東京時間17:00現在 参考値
ドル円の１週間物は８％台。来襲初めの日銀会合もあり、少し高め推移。