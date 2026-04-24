　Jリーグは24日、登録選手の追加を発表した。J1では横浜F・マリノスへの入団が内定したFW高橋輝(東洋大)を登録。セレッソ大阪はFW永添功樹を、水戸ホーリーホックはDF林和喜をそれぞれ2種登録した。

　J2では北海道コンサドーレ札幌への入団が内定したDF梅津龍之介(法政大)が登録。湘南ベルマーレは下部組織所属のDF松村秀明を2種登録している。

■J1

水戸ホーリーホック

55 DF林和喜(2種)

横浜F・マリノス

39 FW高橋輝(東洋大、特別指定)

セレッソ大阪

45 FW永添功樹(2種)

■J2

北海道コンサドーレ札幌

55 DF梅津龍之介(法政大、特別指定)

湘南ベルマーレ

36 DF松村秀明(2種)

■J3

AC長野パルセイロ

61 GK下鳥舟平(2種)

FC大阪

38 FW李韓喜