横浜FMと札幌で内定大学生登録!C大阪に水戸、湘南は2種登録完了
Jリーグは24日、登録選手の追加を発表した。J1では横浜F・マリノスへの入団が内定したFW高橋輝(東洋大)を登録。セレッソ大阪はFW永添功樹を、水戸ホーリーホックはDF林和喜をそれぞれ2種登録した。
J2では北海道コンサドーレ札幌への入団が内定したDF梅津龍之介(法政大)が登録。湘南ベルマーレは下部組織所属のDF松村秀明を2種登録している。
■J1
水戸ホーリーホック
55 DF林和喜(2種)
横浜F・マリノス
39 FW高橋輝(東洋大、特別指定)
セレッソ大阪
45 FW永添功樹(2種)
■J2
北海道コンサドーレ札幌
55 DF梅津龍之介(法政大、特別指定)
湘南ベルマーレ
36 DF松村秀明(2種)
■J3
AC長野パルセイロ
61 GK下鳥舟平(2種)
FC大阪
38 FW李韓喜
J2では北海道コンサドーレ札幌への入団が内定したDF梅津龍之介(法政大)が登録。湘南ベルマーレは下部組織所属のDF松村秀明を2種登録している。
■J1
水戸ホーリーホック
55 DF林和喜(2種)
横浜F・マリノス
39 FW高橋輝(東洋大、特別指定)
セレッソ大阪
45 FW永添功樹(2種)
■J2
北海道コンサドーレ札幌
55 DF梅津龍之介(法政大、特別指定)
湘南ベルマーレ
36 DF松村秀明(2種)
■J3
AC長野パルセイロ
61 GK下鳥舟平(2種)
FC大阪
38 FW李韓喜