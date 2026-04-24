メキシコが日本に原油100万バレル輸出で合意　シェインバウム大統領と高市総理の電話会談で確認　7月にも到着へ

メキシコの大統領が日本に原油100万バレルを輸出することで合意したと発表しました。第1便は7月にも到着する予定です。

メキシコのシェインバウム大統領は23日の記者会見で、日本に原油100万バレルを輸出することで合意したと明らかにしました。

シェインバウム大統領によりますと、日本側がメキシコの国営石油会社ペメックスに要請していたもので、21日に行われた高市総理大臣との電話会談で確認されたということです。

合意は、一定期間内に100万バレルを供給するというもので、輸出の時期については明らかにされていませんが、メキシコメディアによりますと、第1便は7月にも日本に到着するということです。

メキシコは世界11位の原油生産国で、生産量1日180万バレルのうち、30％前後を主にアメリカなどに輸出しています。

日本は1970年代のオイルショック後にメキシコから原油を輸入したことがありましたが、数量は限定的でした。

日本は原油の90％以上を中東から輸入していて、イラン情勢が長期化する中、中東依存を解消すると同時に、メキシコとのエネルギー分野での協力強化を進める方針です。