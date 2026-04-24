プロ野球・ロッテは24日、2026年度の「BLACK SUMMERユニホーム」のデザインを発表。6年連続での開催となるロッテの夏の恒例イベント「BLACK SUMMER WEEK」で選手たちが着用します。

今回のデザインは「サイバーライクなエッセンスを取り入れた未来的なデザイン」がコンセプト。ボディ全体にはBLACK SUMMERシリーズのキーカラーであるブラックをベースとして採用され、下部にかけてグラデーションが施されています。さらに胸の「MARINES」のロゴや、背番号や背ネームも普段とは違ったフォントを採用し、こだわりが詰め込まれています。

前回カードとなった21日のオリックス戦では、イニング間に謎の“予告演出”が登場。照明が落とされると、ビジョンでは謎の映像が流され、ファンからも注目の声があがっていました。23日の試合は雨で中止となるも、公式Xで「BSW26」と添えた動画が公開されており、その予告通りにユニホームなどの発表となりました。

今年の「BLACK SUMMER WEEK」は、本拠地・ZOZOマリンで行われる7月10日(金)オリックス戦からスタート。その後、ソフトバンク戦、楽天戦、西武戦などでも実施され、8月9日(日)のオリックス戦まで、計13試合が予定されています。