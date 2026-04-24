4月22日、6人組男性アイドルグループ・SixTONESのデビュー6周年を記念した冠番組『6SixTONES』（TBS系）の予告が番組の公式Xで公開された。番組第3弾のゲストとして嵐の二宮和也の出演が明らかになり、二宮の一言に放送前から大きな反響が寄せられている。

公開された予告は1分7秒。映像には《「初めての7人旅」をプレゼント》とあり、普段交流の少ないSixTONESと二宮が旅をする様子が映し出されている。動画の終盤には7人がテーブルを囲む場面があり、《嵐活動終了直前 二宮が語る…》というテロップとともに、メンバーが真剣な表情で話を聞く様子が流れた。

「その中で田中樹さんが『嵐はなくならない感覚？』と尋ねると、二宮さんは『なくならないよ』と即答。さらに『絶対なくならないよ』と強い口調と眼差しで語る場面があったんです。その目は少し潤んでいるようにも見え、予告段階で涙するファンも多いようです」（放送作家）

X上では、

《なんかもううるうる来てる私がいるよ》

《当たり前！嵐がなくなるわけないやん！》

《本当に…最後まで最高のアイドル、いや最後じゃない、永遠に最高のアイドルでいてくれてありがとう》

と、二宮の言葉に胸を打たれたファンの声が相次いでいる。

嵐は1999年11月3日に『A・RA・SHI』でデビュー。2020年12月31日をもって活動を休止し、2026年3月13日からは北海道・大和ハウス プレミストドームを皮切りにライブ『ARASHI LIVE TOUR 2026 「We are ARASHI」』が開催されている。そして、5月31日の東京ドーム公演をもって活動を終了することが発表されている。

「嵐は今年5月で活動を終えますが、ライブ以外に音楽番組への出演などは発表されていません。そのため、メンバー自身が活動終了について語る場面は非常に貴重です。ファンも活動終了への理解を示しつつ、やはり寂しい思いを抱えているなかで、二宮さんの言葉にはぐっとくるものがあったのでしょう。放送前からこれほど反響があるだけに、実際の放送日には涙なしでは見られないファンも多いのではないでしょうか」（前出・放送作家）

嵐の活動は終了するが、嵐というグループはなくならない。そんな強い意志を感じさせる二宮の言葉は、ファンの心を支えたようだ。

「嵐は、屈指の仲のよさを誇るアイドルグループとして有名です。それだけに、嵐に“解散”や“なくなる”といったワードを紐づけたくないのでしょう。二宮さんが即答したことも含め、嵐という存在がメンバーの中で今も大切にされていることが伝わる場面でした」（前出・放送作家）

番組は4月29日の夜8時54分から放送される。二宮は何を語るのか。彼の“嵐愛”にファンの熱い視線が注がれている。