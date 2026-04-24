無重力になったら暮らしはどう変わる？都内で「重力の異なる暮らしをデザインする展」開催
EX Gravityは7月21日、展示イベント「重力の異なる暮らしをデザインする展(Designing Life Without Gravity)」を、都内イベント会場で開催する。時間は13：00〜19：00。
重力の異なる暮らしをデザインする展
同展は、日常の前提である「重力」を取り払い、人間の文化や暮らしを再設計する思考実験型の展示。宇宙空間での結婚式を想定した建築設計や、重力に縛られないヘアスタイル、挨拶といった文化の再設計に関する思考実験を紹介する。
また、無重力で猫と暮らす方法をテーマにした映像作品なども公開。これらの作品を通じ、来場者とともに「暮らし」や「文化」の本質を問い直し、地上生活の前提を再考する機会を提供する。
展示作品イメージ
当日は宇宙産業やデザイン分野の専門家によるトークセッションを実施予定。
重力の異なる暮らしをデザインする展
同展は、日常の前提である「重力」を取り払い、人間の文化や暮らしを再設計する思考実験型の展示。宇宙空間での結婚式を想定した建築設計や、重力に縛られないヘアスタイル、挨拶といった文化の再設計に関する思考実験を紹介する。
また、無重力で猫と暮らす方法をテーマにした映像作品なども公開。これらの作品を通じ、来場者とともに「暮らし」や「文化」の本質を問い直し、地上生活の前提を再考する機会を提供する。
展示作品イメージ
当日は宇宙産業やデザイン分野の専門家によるトークセッションを実施予定。