リーグ３連覇を狙うソフトバンクは、２３試合を消化した時点で１３勝１０敗の貯金３。昨季の９勝１２敗２分と比べると上出来だが、現在、３カード連続の負け越し中。開幕５連勝を飾り、しかもＶ争いの最大のライバルと目される日本ハムに５戦全勝している割には、もたついている感じだ。

２３日に今季初めて首位から陥落した際、小久保監督は「今日は何月何日ですか？」と、順位を気にする時期でないことを強調した。だが、微妙に投打ともに狂いが生じている。昨季ブレイクした野村勇は今宮と遊撃のレギュラーを争う中で打率１割５分、最高出塁率のタイトルを獲得した柳町達も打率２割１分９厘と苦しんでいる。先発投手陣もモイネロが出遅れる中、開幕ローテ入りしたスチュワートと徐若熙（シュー・ルオシー）が再調整で２軍に降格。ブルペン陣もクローザーの杉山一樹がベンチ殴打による左手骨折で離脱し、中継ぎエースの松本裕樹も調子が上がってこない。

気になる負のデータもある。開幕５連勝は福岡移転後は７度目となった。過去の６度はすべてＶ逸しており、開幕５連勝で優勝したのは南海時代の６１年（鶴岡一人監督）までさかのぼる。

０２年（王貞治監督）〇〇〇〇〇〇●→２位

０５年（王貞治監督）〇〇〇〇〇●→２位

０８年（王貞治監督）〇〇〇〇〇●→６位

１９年（工藤公康監督）〇〇〇〇△〇●→２位

２２年（藤本博史監督）〇〇〇〇〇〇〇〇●→２位

２３年（藤本博史監督）〇〇〇〇〇●→３位

２６年（小久保裕紀監督）〇〇〇〇〇●→？

歴史は繰り返すのか。それとも、球団が福岡移転後、初のリーグ３連覇を果たすのか。