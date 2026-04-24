宝塚歌劇オフィシャルショップ「キャトルレーヴ」にて販売されている「ディズニーコレクション」

コレクション第4弾として2026年に原作デビュー100周年を迎える「くまのプーさん」をモチーフにした全19種のグッズが発売されます☆

宝塚歌劇オフィシャルショップ「キャトルレーヴ」ディズニーコレクション第4弾「くまのプーさん」

グッズ名・価格：

・A4封筒型ファイル 800円 (税込)

・B5クリアファイル 350円 (税込)

・チケットファイル 600円 (税込)

・ダイカット付箋 1,000円 (税込)

・ポストカード 350円 (税込)

・3色ボールペン 1,500円 (税込)

・アクリルクリップ（2個セット）800円 (税込)

・ジッパーバッグ 1,100円 (税込)

・ガジェットポーチ 2,500円 (税込)

・バッグチャーム 1,200円 (税込)

・めじるしチャーム（2個セット）1,000円(税込)

・ハンドタオル 1,200円 (税込)

・PVCバッグ 2,900円 (税込)

・PVCミニポーチ 1,500円 (税込)

・タオルケット 3,100円 (税込)

・クリアお箸（ピンク／イエロー／グリーン／ブルー／パープル／ピンク／イエロー／グリーン／ブルー／パープル）各1,000円 (税込)

・クリア箸置き（ピンク／イエロー／グリーン／ブルー／パープル／ピンク／イエロー／グリーン／ブルー／パープル）各600円 (税込)

・ペットボトル保冷保温ホルダー 3,500円 (税込)

・メラミンカップ 1,400円 (税込)

発売日：2026年4月25日（土）

販売店舗：キャトルレーヴ各店（宝塚店・東京店・梅田店）、キャトルレーヴオンライン

宝塚歌劇オフィシャルショップ「キャトルレーヴ」のディズニーコレクション第4弾として、原作デビュー100周年を迎える「くまのプーさん」をモチーフとしたグッズが登場。

今回のディズニーコレクションでは、世代を超えて愛される「くまのプーさん」がキャトルレーヴに初登場します。

デザインテーマは「YOU ARE MY SUNSHINE」（あなたは私の太陽）です。

5色の風船と自然のモチーフに囲まれ、のびのびと過ごす「くまのプーさん」を描き、持つ人の毎日を明るく照らし、心温まるようにとの願いがデザインに込められています。

また、ベースカラーをすみれ色に裏面に各組カラーのモチーフをあしらうなど、宝塚歌劇らしさを取り入れているのもポイント。

コレクションは「日常に寄り添う」ことをコンセプトに、幅広いシーンで活躍するバラエティー豊かな19種のグッズが取り揃えられています。

定番のクリアファイルやチケットファイルなどのステーショナリーに加え、普段使いの雑貨を多数ラインナップ。

PVC素材を使用したバッグやミニポーチは水回りでの使用にも適しており、タオルケットは冷房対策としても活躍します。

「くまのプーさん」と宝塚歌劇の夢の共演が生み出す、特別なグッズの数々。

宝塚歌劇オフィシャルショップ「キャトルレーヴ」にて2026年4月25日より販売される「ディズニーコレクション」第4弾「くまのプーさん」の紹介でした☆

© Disney. Based on the“Winnie the Pooh”works by A.A. Milne and E.H. Shepard.

© S.C.

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