賀集利樹『真アギト展』開幕に合わせてサプライズでハイタッチを開催 仲の良い焼肉店店主も参加
仮面ライダーアギト25周年記念『真アギト展』が、きょう24日に開幕（5月12日まで、場所は池袋・サンシャインシティ 展示ホールA、ほか福岡、大阪、名古屋を巡回）した。同日に津上翔一／仮面ライダーアギト役の賀集利樹がサプライズで入場者とハイタッチをしたことを報告した。
【写真あり】『真アギト展』開幕に合わせてサプライズでハイタッチ会を開催した賀集利樹
Xで賀集は「初日である今日の午前だけではありましたが、僕は入り口で待ち構えて来場者の皆さんをサプライズなハイタッチでお出迎え出来ました。驚かせた方、ごめんなさい」と明かす。「『AriGaTΩ』プロジェクトの一環でもあり、この距離でアギトファンの皆さんと触れえる事が本当に幸せでした。『真アギト展』にはまた突然現れるかもしれません」と予告していた。また、次の投稿には「真アギト展 楽しんでもらえてるかな？
25周年盛り上げていきましょう」としながら「って、気付いたら横になんか見たことある人も参加してた」と元俳優・友井雄亮で現在は大阪・北新地の焼肉店「北新地 神威」の店長である牧山雄亮さん（葦原涼／仮面ライダーギルス役）もサプライズでハイタッチに加わっていたことを明かしていた。
場内には、仮面ライダーアギト、仮面ライダーG3、仮面ライダーギルス、仮面ライダーアナザーアギトの立像などが展示。目玉コーナーは「賀集利樹プロデュースエリア」「要潤プロデュースエリア」。賀集エリアは、賀集自身が当時の撮影でも特に思い出があるという「美杉家」のリビングと畑を再現。あえて「仮面ライダーアギト」ではなく、「津上翔一」に焦点を当てた賀集のこだわりにも注目だ。要エリアは、 G3のメカニックな世界観を体現したいという要の思いから、歴代Gシステムの立像を展示。G3はもちろん、V-1から最新映画に登場するG6、G7まで、25周年だからこそ実現した豪華展示となる。
【写真あり】『真アギト展』開幕に合わせてサプライズでハイタッチ会を開催した賀集利樹
Xで賀集は「初日である今日の午前だけではありましたが、僕は入り口で待ち構えて来場者の皆さんをサプライズなハイタッチでお出迎え出来ました。驚かせた方、ごめんなさい」と明かす。「『AriGaTΩ』プロジェクトの一環でもあり、この距離でアギトファンの皆さんと触れえる事が本当に幸せでした。『真アギト展』にはまた突然現れるかもしれません」と予告していた。また、次の投稿には「真アギト展 楽しんでもらえてるかな？
25周年盛り上げていきましょう」としながら「って、気付いたら横になんか見たことある人も参加してた」と元俳優・友井雄亮で現在は大阪・北新地の焼肉店「北新地 神威」の店長である牧山雄亮さん（葦原涼／仮面ライダーギルス役）もサプライズでハイタッチに加わっていたことを明かしていた。