バンダイナムコエンターテインメントは、サスペンスアドベンチャーゲーム『リトルナイトメア VR Altered Echoes（リトルナイトメア VR オルタード・エコーズ）』を、4月24日にPlayStation VR2／Meta Quest／Steam VR向けに発売した。

【画像あり】シリーズ初のVR、臨場感ある恐怖体験に（多数あり）

本作は、『リトルナイトメア』シリーズ初のVRタイトル。主人公のダークシックスが、失われた自分を取り戻すため孤独な旅へと出る姿が描かれる。彼女を待ち受ける運命から逃れる手段は“もう一人の自分と再び巡り会う”ことのみであり、歩む不気味な世界には過去の出来事の残響や秘められた因縁の気配、旅そのものが何か巨大なものの一部であることを示す手がかりが散りばめられている。

光景、音、影が現実と溶け合う歪んだ世界で、プレイヤーは周囲のものに触れたり動かしたりしながら、難解な謎や隠された通路、闇に埋もれた秘密を解き明かしていく。無力な子供として足を踏み入れるのは、グロテスクなまでに巨大なものがひしめく空間で、廊下や部屋、あらゆる物体がどこか不自然な姿を見せる。シックスにまつわる手がかりを見つけてゆくなかで、ダークシックスは自身の存在の核心へと向き合うことになる。

あわせて、ローンチトレーラーも公開された。シリーズ初のVRタイトルである本作の歪んだ悪夢の世界が映し出されている。

また、ゲーム実況者のスタンミじゃぱんによる実況配信の実施も決定した。配信は4月28日17時よりTwitchにて行われる予定だ。

発売を記念して、メタバースプラットフォーム「VRChat」でアバターとして使用できる「ノーム」のアバターの無料配布も実施される。アバター配布期間は4月27日11時から5月11日10時までの予定。配布サイトは後日公式Xにて告知される。あわせて、VRChat内には4月24日10時頃から5月11日10時まで『リトルナイトメア VR Altered Echoes』のバナーが掲出される。

公式X（@LN_JP）では、フォロー＆リポストで『リトルナイトメア VR Altered Echoes』オリジナルデザインのフード付きタオルが抽選で20名に当たるキャンペーンも実施中。ダークシックスを想起させる黒いフード付きタオルがプレゼントされる。キャンペーン期間は5月7日23時59分まで。

（文＝リアルサウンドテック編集部）